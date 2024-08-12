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Нигматуллин: Сегодня ВВС России обладают большой боевой мощью
Первый зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил с Днем Военно-воздушных сил всех военнослужащих и ветеранов этих войск.
«Высочайшее мастерство, мужество, умение быстро принимать правильные тактические решения – все эти качества присущи тем, кто посвятил свою жизнь службе в ВВС», - написал Нигматуллин в своей поздравительной телеграмме.
Он напомнил, что история развития военной авиации хранит множество примеров верности военному долгу и героизма, на этих примерах воспитывается молодая смена защитников.
«Сегодня ВВС России обладают большой боевой мощью, дальностью действий, возможностью оперативного решения стратегически важных задач. Они играют значимую роль в зоне проведения специальной военной операции, а также защите суверенитета и национальных интересов, обеспечении безопасности государства», - говорит зампремьер-министра РТ.
Нигматуллин также заверил, что небо нашей Родины надежно охраняют профессионалы, посвятившие свою жизнь военной авиации.
«Пусть и в дальнейшем военные пилоты будут преданно служить Отечеству, приумножать славные традиции, заложенные старшими поколениями», - пожелал спикер.
Также он отметил и коллективы авиастроительных предприятий, которые, по его словам, вносят «огромный вклад в развитие и совершенствование российской военной авиации.
«Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем Военно-воздушных сил. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо России», - сказал в завершении Нигматуллин.
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