Нигматуллин: Сегодня ВВС России обладают большой боевой мощью

Первый зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил с Днем Военно-воздушных сил всех военнослужащих и ветеранов этих войск.

«Высочайшее мастерство, мужество, умение быстро принимать правильные тактические решения – все эти качества присущи тем, кто посвятил свою жизнь службе в ВВС», - написал Нигматуллин в своей поздравительной телеграмме.

Он напомнил, что история развития военной авиации хранит множество примеров верности военному долгу и героизма, на этих примерах воспитывается молодая смена защитников.

«Сегодня ВВС России обладают большой боевой мощью, дальностью действий, возможностью оперативного решения стратегически важных задач. Они играют значимую роль в зоне проведения специальной военной операции, а также защите суверенитета и национальных интересов, обеспечении безопасности государства», - говорит зампремьер-министра РТ.

Нигматуллин также заверил, что небо нашей Родины надежно охраняют профессионалы, посвятившие свою жизнь военной авиации.

«Пусть и в дальнейшем военные пилоты будут преданно служить Отечеству, приумножать славные традиции, заложенные старшими поколениями», - пожелал спикер.

Также он отметил и коллективы авиастроительных предприятий, которые, по его словам, вносят «огромный вклад в развитие и совершенствование российской военной авиации.

«Поздравляю всех жителей нашей республики с Днем Военно-воздушных сил. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо России», - сказал в завершении Нигматуллин.