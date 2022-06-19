Нигматуллин: Сабантуй — символ мира и межнационального согласия

Сегодня Дербышки стали одной из площадок масштабного празднования Сабантуя в Казани. Гостей праздника плуга поздравил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сабантуй — это наше национальное достояние. Это символ мира, межнационального и межконфессионального согласия. Он отмечается в селах, районных центрах, в городах республики и в регионах Российской Федерации. <...> На этом празднике мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства — они делают все возможное для того, чтобы наши столы были изобильными, всегда был хлеб. Низкий им поклон и огромная благодарность за нелегкий труд!» — заявил он.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Первый заместитель Премьер-министра РТ напомнил, что в этом году Сабантуй проходит в 58 регионах России и 35 зарубежных странах, и передал гостям и участникам поздравления от Президента республики Рустама Минниханова.

«Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с самым любимым и долгожданным праздником татарского народа — ярким и задорным Сабантуем! Подаренное нам далекими предками замечательное торжество крестьянского труда, удали и таланта символизирует собой пробуждение земли и мирное созидание, щедрое гостеприимство и радушие татар. С огромной признательностью мы относимся к героям Сабантуя — прославленным труженикам села, мудрым аксакалам и мужественным батырам», — говорится в обращении руководителя Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что 2022-й — это Год культурного наследия народов России, что придает Сабантую особое звучание. Также важно, что в текущем году Татарстан и вся Россия отмечают 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — событие, значительно повлиявшее на развитие татарской культуры и традиций. Проходящий Сабантуй позволит своим гостям прикоснуться к традициям предков, уверен Президент РТ.

В Дербышках, Мирном и лесопарковой зоне озера Лебяжье гостей праздника встречали национальные подворья, где проводились различные игры и творческие мастер-классы, выставки продукции районов и ярмарки изделий ручной работы, народные гулянья и спортивные состязания. Хедлайнерами праздничного концерта стали Ришат Тухватуллин и Эльмира Калимуллина.