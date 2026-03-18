Нигматуллин: Прогноз на предстоящее половодье в Татарстане достаточно тревожный

В Татарстане высока вероятность интенсивного паводка. Об этом сегодня во время брифинга о готовности к прохождению весеннего половодья в Республике Татарстан рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Прогноз на предстоящее половодье достаточно тревожный – высокая вероятность интенсивного паводка в связи с тем, что объем выпавших осадков превысил климатические показатели. Анализ прохождения половодья прошлых лет выявил проблемные вопросы, связанные с неудовлетворительным состоянием гидротехнических сооружений, необходимостью проведения мероприятий по очистке русел рек, берегоукрепительных и дноуглубительных работ», – рассказал Рустам Нигматуллин.

Распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям РТ от 2 и 3 февраля этого года, КЧС всех уровней, а также органам местного самоуправления и организациям поручено обеспечить выполнение комплекса организационно-практических и контрольных мероприятий, направленных на предупреждение и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, добавил первый заместитель Премьер-министра РТ.