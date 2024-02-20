Нигматуллин про выборы Президента: К ним приковано внимание всего мирового сообщества

Выборы Президента России — главное политическое событие, к которому приковано внимание всего мира. Об этом заявил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на итоговом заседании Сабинского района республики.

«Через месяц состоится главное политическое событие нашей страны — выборы Президента России. К ним приковано внимание всего мирового сообщества», — сказал Нигматуллин

Он подчеркнул, что в предстоящих выборах необходимо проявить единство и сплоченность во имя дальнейшего укрепления государства, его суверенитета, а также безопасности и благополучия жителей.

В свою очередь глава Сабинского района Раис Минниханов призвал жителей активно участвовать в выборах, так как от их итогов будет решаться судьба России.

«Призываю сабинцев активно участвовать в выборах, ведь мы решаем судьбу нашей с вами страны», — заявил Минниханов.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).