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Нигматуллин про выборы Президента: К ним приковано внимание всего мирового сообщества
Выборы Президента России — главное политическое событие, к которому приковано внимание всего мира. Об этом заявил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на итоговом заседании Сабинского района республики.
«Через месяц состоится главное политическое событие нашей страны — выборы Президента России. К ним приковано внимание всего мирового сообщества», — сказал Нигматуллин
Он подчеркнул, что в предстоящих выборах необходимо проявить единство и сплоченность во имя дальнейшего укрепления государства, его суверенитета, а также безопасности и благополучия жителей.
В свою очередь глава Сабинского района Раис Минниханов призвал жителей активно участвовать в выборах, так как от их итогов будет решаться судьба России.
«Призываю сабинцев активно участвовать в выборах, ведь мы решаем судьбу нашей с вами страны», — заявил Минниханов.
Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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