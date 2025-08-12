Нигматуллин поздравил с Днем ВВС РФ: Этот праздник – символ служения Отечеству

Первый зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил военных авиаторов, ветеранов Военно-воздушных сил России, тружеников авиапромышленности с Днем Военно-воздушных сил РФ (сокр. ВВС РФ).

«Этот праздник – символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. Созданная в этот день в 1912 году военная авиация прошла славный путь своего развития и положила начало становлению России как великой авиационной державы. Сложная международная обстановка, вызовы, с которыми сталкивается наша страна, требуют от вас непрерывного совершенствования профессионального мастерства, сохранения и приумножения славных традиций многих поколений героев, укрепления войскового братства», – цитирует Нигматуллина его пресс-служба.

Он отметил и опыт ветеранов-фронтовиков, испытавших всю тяжесть военных невзгод и оставшихся верными присяге и воинскому долгу.

«Ваш уникальный опыт востребован и в наши дни – в период проведения специальной военной операции, а также в работе по воспитанию молодежи в традициях верного служения Отчизне», – сказал первый зампремьер-министра РТ.

Особую признательность Нигматуллин выразил многотысячным коллективам авиастроительных предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие и совершенствование военной авиации России.

«В этот праздничный день сердечно поздравляю татарстанцев, судьба которых связана с Военно-воздушными силами Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мирного неба», – сказал Нигматуллин.