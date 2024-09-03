Нигматуллин поздравил с 79-летием окончания Второй мировой войны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в России отмечается памятная дата – 79-летие окончания Второй мировой войны. В этот день потомки выражают бесконечную благодарность фронтовикам и работникам тыла за мирное небо над головой, заявил в поздравлении с 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Он напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны солдаты Красной армии принимали участие в борьбе за свободу дружественных стран, в частности Китая и Кореи, которые были захвачены японскими милитаристами. Акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на Дальнем Востоке, поставил точку в самой страшной войне в истории человечества, уничтожившей миллионы людей, тысячи городов и сел, искалечившей человеческие судьбы.

«Бесконечна наша благодарность доблестным фронтовикам за мирное небо, работникам тыла и ветеранам труда, внесшим вклад в разгром милитаристской Японии. Низкий поклон вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия», — говорится в поздравлении.