Нигматуллин поручил судебным приставам усилить работу по взысканию долгов по ЖКХ

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин подвел итоги деятельности судебных приставов за прошлый год. По его словам, в целом из-за начала военной спецоперации на Украине год для республики выдался весьма напряженным, однако руководство приняло комплекс мер, чтобы снизить негативное влияние на население. Тем самым Татарстан сохранил лидирующие показатели.

Говоря об итогах года, касающихся судебных приставов, Нигматуллин отметил сдвиг в работе по взысканию алиментов. Число исполнительных производств по алиментам снизилось, при этом в пользу детей приставы смогли взыскать порядка 751 миллионов рублей.

«Между тем, нам еще есть над чем поработать», – обратился ко всем присутствующим на коллегии Нигматуллин.

В частности, он затронул сферу ЖКХ и попросил приставов принять весь необходимый комплекс мер, чтобы добиться погашения долгов. А это и арест имущества, и запрет на выезд за границу.