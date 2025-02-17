Нигматуллин поручил предметно рассматривать каждый несчастный случай на производстве

Ежегодно в Татарстане проводится около тысячи совместных проверок в сфере охраны труда и защиты прав работников. В результате выявляется около 4 тыс. нарушений, 99% из них устраняются. Такие данные привела сегодня председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на итоговом совещании Государственной инспекции труда в РТ.

«Выявляются нарушения, затрагивающие все этапы трудовой деятельности работников. В числе ключевых – нарушения, связанные с оформлением кадровых документов, оплатой труда, сверхурочной работой, работой в выходные, внеурочные и праздничные дни, в ночное время», – рассказала она.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что реализация права на труд и охрана труда – темы, волнующие практически каждого человека. По данным на конец декабря прошлого года, деятельность почти 100 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Татарстане подлежит государственному контролю и надзору.

«Цифра внушительная. Перед инспекцией стоят серьезные задачи в сфере охраны труда», – подчеркнул Нигматуллин.

Он напомнил, что ситуация на рынке труда республики характеризуется высоким уровнем занятости, низким уровнем безработицы (как общей, так и регистрируемой), а также высоким спросом на рабочую силу. Сегодня рынок труда – рынок соискателя, которого ищут и за которого высока конкуренция среди работодателей.

«Соблюдение работодателями трудового законодательства приобретает высокую значимость. Рост выявленных государственными инспекторами нарушений в сфере трудового законодательства по итогам проверок в 2024 году и увеличение общей суммы наложенных штрафов вызывает особое беспокойство», – отметил Рустам Нигматуллин.

Дальнейшее совершенствование работы по применению государственными инспекторами труда различных профилактических инструментов, особенно с учетом действующего моратория, наиболее эффективно, считает он.

«Предлагаю в целях недопущения нарушений трудовых прав работников министерствам и ведомствам республики организовать профилактические визиты в подведомственных организациях на постоянной основе», – сказал Нигматуллин.

Неотъемлемым признаком благополучия населения, по его словам, является безопасность условий труда. Несоблюдение работодателями законодательства по охране труда обуславливает нарушение прав работников на безопасный труд. В этой части велика роль координационных советов по охране труда, созданных при муниципалитетах.

«Контроль должен быть превентивным, особенно в отношении тех работодателей, которые допустили неоднократные нарушения трудовых прав граждан. Особое внимание при этом нужно уделять наиболее травмоопасным видам экономической деятельности – обрабатывающим производствам, строительству, транспортировке и хранению, сельскому хозяйству», – заметил Нигматуллин.

Он рекомендовал координационным советам по охране труда на местах предметно рассматривать каждый несчастный случай, устанавливать причины, приведшие к травмам людей на производстве, а отраслевым министерствам и руководителям предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, обеспечить внедрение модели охраны труда на основе оценки рисков.