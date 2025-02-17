news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 февраля 2025 19:04

Нигматуллин поручил предметно рассматривать каждый несчастный случай на производстве

Ежегодно в Татарстане проводится около тысячи совместных проверок в сфере охраны труда и защиты прав работников. В результате выявляется около 4 тыс. нарушений, 99% из них устраняются. Такие данные привела сегодня председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на итоговом совещании Государственной инспекции труда в РТ.

«Выявляются нарушения, затрагивающие все этапы трудовой деятельности работников. В числе ключевых – нарушения, связанные с оформлением кадровых документов, оплатой труда, сверхурочной работой, работой в выходные, внеурочные и праздничные дни, в ночное время», – рассказала она.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что реализация права на труд и охрана труда – темы, волнующие практически каждого человека. По данным на конец декабря прошлого года, деятельность почти 100 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Татарстане подлежит государственному контролю и надзору.

«Цифра внушительная. Перед инспекцией стоят серьезные задачи в сфере охраны труда», – подчеркнул Нигматуллин.

Он напомнил, что ситуация на рынке труда республики характеризуется высоким уровнем занятости, низким уровнем безработицы (как общей, так и регистрируемой), а также высоким спросом на рабочую силу. Сегодня рынок труда – рынок соискателя, которого ищут и за которого высока конкуренция среди работодателей.

«Соблюдение работодателями трудового законодательства приобретает высокую значимость. Рост выявленных государственными инспекторами нарушений в сфере трудового законодательства по итогам проверок в 2024 году и увеличение общей суммы наложенных штрафов вызывает особое беспокойство», – отметил Рустам Нигматуллин.

Дальнейшее совершенствование работы по применению государственными инспекторами труда различных профилактических инструментов, особенно с учетом действующего моратория, наиболее эффективно, считает он.

«Предлагаю в целях недопущения нарушений трудовых прав работников министерствам и ведомствам республики организовать профилактические визиты в подведомственных организациях на постоянной основе», – сказал Нигматуллин.

Неотъемлемым признаком благополучия населения, по его словам, является безопасность условий труда. Несоблюдение работодателями законодательства по охране труда обуславливает нарушение прав работников на безопасный труд. В этой части велика роль координационных советов по охране труда, созданных при муниципалитетах.

«Контроль должен быть превентивным, особенно в отношении тех работодателей, которые допустили неоднократные нарушения трудовых прав граждан. Особое внимание при этом нужно уделять наиболее травмоопасным видам экономической деятельности – обрабатывающим производствам, строительству, транспортировке и хранению, сельскому хозяйству», – заметил Нигматуллин.

Он рекомендовал координационным советам по охране труда на местах предметно рассматривать каждый несчастный случай, устанавливать причины, приведшие к травмам людей на производстве, а отраслевым министерствам и руководителям предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, обеспечить внедрение модели охраны труда на основе оценки рисков.

по теме Гострудинспекция Татарстана назвала самые травмоопасные отрасли
читайте также
Гострудинспекция Татарстана за год выписала нарушителям штрафы на 32 млн рублей
#охрана труда #Нигматуллин Рустам #нарушения #елена кузьмичева
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Казани повысят стоимость питания в детсадах

В Казани повысят стоимость питания в детсадах

17 февраля 2025
Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

17 февраля 2025