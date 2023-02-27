Нигматуллин поблагодарил ДОСААФ за снаряжение батальонов «Алга» и «Тимер»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин сегодня принял участие в совещании по подведению итогов работы ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) РТ. Он отметил заслуги объединения и поблагодарил его участников за вклад в поддержку военных, служащих в добровольческих отрядах Татарстана.

Об итогах работы регионального объединения доложил председатель правления ДОСААФ РТ Сергей Старостин. Нигматуллин в свою очередь подчеркнул, что ДОСААФ является крупнейшей организацией, на базе которой создается новая система допризывной подготовки молодежи, включающая в себя военно-патриотическое воспитание, развитие военно-прикладных видов спорта, подготовку по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ.

В укрепление материально-технической базы ДОСААФ РТ вносит вклад республика – в частности, ремонтируются помещения, закупается новое оборудование, автошколам передаются автомобили.

Также первый вице-премьер республики поблагодарил руководство и всех работников ДОСААФ за огромную работу по оснащению имуществом и снаряжением добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер» и военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Сегодня на более качественном уровне должна быть организована работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наша задача – воспитать молодежь в духе патриотизма и любви к Родине», – добавил Нигматуллин.