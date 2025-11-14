Нигматуллин: опыт Татарстана позитивно скажется на создании очистных сооружений в России

Татарстан демонстрирует успехи в достижении нормативных параметров на очистных сооружениях, построенных и реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на совещании «Инцидент №55 "Очистные сооружения"».

«Из пятнадцати очистных сооружений, находящихся в мониторинге, по двенадцати мы достигли нормативных значений стоков, по двум объектам ожидаем подтверждения о выходе на нормативные показатели», – заявил Нигматуллин.

Он особо отметил, что благодаря работе в рамках Инцидента №55 в Татарстане смогли глубже изучить проблематику эксплуатации очистных сооружений.

«Именно планомерная и системная работа федерального и республиканского штабов позволила существенно повысить эффективность эксплуатации и достичь нормативных показателей», – считает он.

Нигматуллин добавил, что, несмотря на достигнутые результаты, в республике понимают, что в данной сфере еще остаются определенные вызовы. Он также подчеркнул, что Татарстан открыт к обмену опытом с регионами, демонстрирующими передовые практики в этой области, а главное – в практике продолжительной эксплуатации.

«Уверены, что представленный сегодня опыт Татарстана окажет положительное влияние как на строительство, так и на эксплуатацию очистных сооружений в других регионах России», – заключил Нигматуллин.

Инцидент №55 «Очистные сооружения» создан 15 июня 2024 года для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта «Экология», а также для обеспечения функционирования этих сооружений с достижением параметров нормативной очистки сточных вод.