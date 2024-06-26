В Международный день борьбы с наркоманией татарстанцам напомнили о вреде наркотиков

Ежегодно, 26 июня, мировое сообщество отмечает Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель председателя антинаркотической комиссии в РТ Рустам Нигматуллин напомнил татарстанцам о важности борьбы с наркоманией.

Он подчеркнул, что наркотики стали проблемой всего цивилизованного мира. «Слезы, горе и боль, тысячи загубленных жизней и разрушенных семей – вот что принесла нам наркопреступность», – отметил Первый заместитель Премьер-министра РТ.

Нигматуллин добавил, что наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением века.

«В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого “побега” оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой в большинстве случаев оказываются необратимыми», – пояснил он.

«Несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, наркомания по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения, его безопасности и благополучия людей, особенно молодежи», – резюмировал Рустам Нигматуллин и отметил, что только сообща мы сможем защитить благополучие и здоровье наших близких.