Нигматуллин о семьях мобилизованных: «Поддержать их – наша главная задача на 2023 год»

Оказание помощи, в том числе юридической, – главная задача всех служб и ведомств в 2023 году. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства юстиции РТ заявил первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Выслушав доклад министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, Нигматуллин отметил, что за прошлый год ведомство проделало огромную работу по оказании помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, мобилизованным и их семьям.

«Начало спецоперации на Украине потребовало от всех нас незамедлительных решений. Я хочу поблагодарить вас всех за оперативную и слаженную работу. Подумайте, в какой сейчас ситуации находятся семьи мобилизованных. Их поддержка, в том числе юридическая, – наша приоритетная задача на предстоящий год», – резюмировал Нигматуллин.

Напомним, что ранее на итоговом заседании коллегии выступил министр юстиции Рустем Загидуллин. Он сообщил, что с начала объявления о частичной мобилизации в стране за юридической помощью обратились более четырех тысяч новобранцев.