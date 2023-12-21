Нигматуллин: «Новый год – один из опасных периодов, мы должны не допустить трагедий»

Рустам Нигматуллин напомнил о печальных новогодних инцидентах

Фото: prav.tatarstan.ru

«Для некоторых праздники оборачиваются трагедией»

Сегодня в Кабинете Министров РТ на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС представители министерств и ведомств обсудили дополнительные меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Особое внимание уделили проверкам мест проведения новогодних елок.

О печальных новогодних инцидентах напомнил заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Новый год приносит не только радость и веселье, но для нас это еще и один из наиболее опасных периодов, когда происходят аварии и происшествия. К несчастью, для некоторых людей эти дни превращаются в трагедию. Многие забывают технику безопасности, вольно обращаются с газовым оборудованием, запускают фейерверки в не предназначенных для этого местах. По статистике, Новый год – самый пожароопасный праздник. Также обращаю внимание сотрудников органов правопорядка: проведение праздничных мероприятий может спровоцировать увеличение числа правонарушений», – сказал Рустам Нигматуллин.

Сильных морозов в новогодние праздники татарстанцам не обещают. Погода будет теплая с осадками в виде мокрого снега.

«Начиная с 18 декабря в Татарстане установилась очень влажная погода с высокими температурами, это обусловлено выбросом тепла из Атлантики. В ближайшее время такой характер погоды сохранится. Среднесуточная температура на 12 градусов выше нормы. Это поспособствовало "съеданию" снежного покрова. Завтра и послезавтра в республике погодные условия не изменятся, сохранится пасмурная погода, временами с осадками в виде мокрого снега», – рассказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

Сергей Захаров: «Начиная с 18 декабря в Татарстане установилась очень влажная погода с высокими температурами. В ближайшее время такой характер погоды сохранится» Фото: prav.tatarstan.ru

По его словам, 22 декабря будет ветрено, ночью температура опустится до -2, а днем будет до +4 градусов тепла. 23 декабря в течение суток температура будет колебаться от 0 до -3 градусов – на дорогах будет сильная гололедица.

«24 и 25 декабря прогнозируются осадки в виде мокрого снега, температура немного понизится», – подытожил он.

«За несколько дней проверим все места проведения новогодних елок»

В Татарстане за год снизилось количество пожаров, но увеличилось количество погибших в них людей – ежегодно рост пожаров наблюдается в праздничные новогодние дни.

«В этом году в Татарстане произошло 4780 пожаров, в них погибли 132 человека, что на четыре больше, чем в прошлом году. 194 человека получили травмы, что на 11 больше по сравнению с прошлым годом. В прошлые новогодние праздники у нас произошло больше 129 пожаров, на которых погибли 6 человек и 120 получили травмы различной степени тяжести», – рассказал врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

Максим Трущин напомнил, что с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим Фото: 16.mchs.gov.ru

По его словам, наиболее частые причины возникновения пожаров в новогодние и праздничные дни – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования электрооборудования и неисправность отопительных печей и дымоходов.

«Безусловно, возрастает вероятность возникновения и обычных пожаров, и пожаров с применением пиротехники. Мы разрабатываем комплекс мер профилактики пожаров и снижения последствий от них. В свою очередь силы ГУ МЧС России по РТ с 29 декабря по 5 января переводятся на усиленный вариант несения службы. Будет задействовано более двух тысяч сотрудников», – сказал Максим Трущин.

Максим Трущин напомнил, что с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим, во время него будут нести службу более 2 тысяч сотрудников и 1 тысяча единиц техники.

«Мы возьмем на учет все новогодние и рождественские праздники, основное внимание мы уделяем вопросам безопасности детей. Стоит упомянуть о площадках для запуска пиротехнических изделий, их у нас в Татарстане 787. Работа в этом направлении продолжается. В Казани созданы четыре площадки, в Набережных Челнах – шесть», – сказал он.

По словам Максима Трущина, на время противопожарного режима в два раза увеличивается ответственность за применение и использование пиротехники. Нарушителей особого противопожарного режима будут ждать большие штрафы: для граждан он составит от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 30 до 60 тыс. рублей, а юридические – от 400 до 800 тыс. рублей.

«ГУ МЧС России по РТ совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами учреждены списки мест проведения новогодних праздничных мероприятий с массовым посещением детьми рождественских праздников. На учет взято более полутора тысяч объектов. На данный момент на 812 объектах были проведены профилактические мероприятия, работа будет завершена в ближайшие дни. На восьми объектах были найдены нарушения», – подытожил Максим Трущин.

Все места проведения новогодних и рождественских мероприятий заблаговременно были проверены с использованием технических средств и специально обученных собак Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Центральную елку посетят не менее 140 тысяч человек»

«Я прошу жилищные службы муниципалитетов, если нужно, я попрошу подключить участковых. Пройдите по неблагополучным семьям в новогодние праздники. Каникулы у нас длинные, народ, к сожалению, знает не самый лучший способ отдыхать, есть определенные лица. Окружающие от них могут пострадать. Чтобы не было беды, пройдитесь по ним и проведите профилактические беседы», – попросил заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Также он поручил назначить дежурных в новогоднюю ночь – ответственных лиц в полиции, МЧС и медицинских службах.

Как рассказал заместитель начальника полиции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан Александр Мищихин, все места проведения новогодних и рождественских мероприятий заблаговременно были проверены с использованием технических средств и специально обученных собак. А в местах расположениях новогодних елок и праздничных мероприятий выставят дополнительные посты ГИБДД.

«Сотрудниками органов исполнительной власти и органов местного самоуправления осуществляется активная подготовка к празднованию Нового года. Основной акцент при организации делается на защиту детей и взрослых на массовых мероприятиях. На территории республики будет функционировать 136 елочных городков, из них 54 в Казани», – сообщил он.

По его словам, открытие центральной елки в Казани состоится 23 декабря. В прошлом году ежедневно елочные городки, парки и катки посещали порядка 33 тысяч человек ежедневно. В новогоднюю ночь – около 140 тысяч человек. Он сказал, что в этом году ожидается не меньшее количество людей с учетом большого туристического потока в городе.

«Помимо открытых площадок стоит уделить внимание большим мероприятиям, которые традиционно проводятся в учебных заведениях, дворцах культуры, различных учреждениях и организациях. 25 декабря в «Татнефть-Арене» Казани состоится традиционная Республиканская новогодняя елка. В ней примут участие порядка 18 тысяч детей, в том числе дети участников СВО», – сказал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану.

Массовые празднования, по его словам, продолжатся и после Нового года. В ночь на 7 января пройдут торжественные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова.

«Они пройдут в 43 городах муниципальных районов республики и в 230 церквях и православных храмах, в том числе в 45 в Казани. По республике ожидается посещение праздничных мест более чем 20 тысячами человек, в Казани – более 8 тысячами человек. В этот период деятельность муниципальных образований, министерств и ведомств направлена на создание благоприятных условий для культурного отдыха граждан», – сказал Александр Мищихин.

Спикер заверил, что МВД Татарстана примет все необходимые меры по охране безопасности граждан с привлечением сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

«Все места проведения новогодних и рождественских мероприятий заблаговременно были проверены с использованием технических средств и специально обученных собак. Также наши сотрудники будут пресекать попытки нарушения противопожарного режима и использования пиротехники в не предназначенных для этого местах», – подытожил он.

Школьникам объясняют правила поведения в общественных местах на искусственных и естественных ледовых покрытиях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый школьник должен знать правила поведения на водоеме»

«Новогодние каникулы – один из самых напряженных периодов для всех нас, самое главное – обеспечить безопасность каждого ребенка при проводимых мероприятиях. Учитывая особый интерес у детей и подростков ко всему экстремальному, с целью сохранения жизни и здоровья особое внимание обращается на проведение профилактических мероприятий с детьми. Школьникам объясняют правила поведения в общественных местах на искусственных и естественных ледовых покрытиях – на катках, водоемах и в ледовых коробках», – сказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

По словам замминистра образования и науки РТ, работа в этой области идет по нескольким направлениям. Например, для формирования ответственной гражданской позиции поведения на водоемах Министерством образования РТ совместно с ГУ МЧС России по РТ, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РТ был проведен Республиканский конкурс рисунков и видеороликов на тему безопасного поведения на льду и водоемах.

«Уже были утверждены победители, в конкурсе приняли участие более двух тысяч человек. В конце четверти в каждой школе будут проведены классные часы, на которых детям разъяснят правила поведения во время каникул», – сказала она.

Много вопросов возникает со сбором сладкого подарка для детей в разных районах республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Без карамели, алкоголя и ароматизаторов: как выбрать сладкий подарок для ребенка

На Республиканской елке, которая состоится 25 декабря в «Татнефть-Арене», будут дежурить и сотрудники Роспотребнадзора.

«Мы провели проверку всех задействованных там объектов. В день проведения самого мероприятия специалисты управления будут дежурить на объектах и контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Нами были согласованы для участников елки сладкие подарки, а также меню для иногородних участников и меню для артистов праздничных представлений. Руководители муниципальных образований республики, я прошу вас взять на контроль отправку детей из ваших районов, а именно – не допускать поездки детей и сопровождающих, у которых есть признаки инфекционных заболеваний: температура, насморк, кашель. Обеспечить детей безопасным и качественным сухим пайком», – рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина обратила внимание на то, что много вопросов возникает со сбором сладких подарков для детей в разных районах республики.

«С первого раза мы его ни с кем не согласовали. Прошу обратить внимание на то, что при выборе содержимого подарка должны соблюдаться требования: нельзя включать в состав подарков карамель, жевательную резинку, конфеты с алкоголем в составе, только конфеты с натуральными ароматизаторами. Также мы рекомендуем согласовать меню праздничных обедов с нами, если таковые будут организованы», – подытожила заместитель Главного санитарного врача республики.