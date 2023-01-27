Нигматуллин: «Ненормально, когда дети травятся алкоголем, тем более суррогатом»
Осуществлять контроль за неблагополучными семьями и их детьми должны не только различные ведомства и правоохранительные органы, но и само общество, отметил сегодня на итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.
Сегодня на итоговой коллегии затронули проблему детского отравления алкоголем. Так, за прошлый год в Татарстане паленкой отравились 39 детей, один ребенок скончался.
«Ненормально, когда дети травятся алкоголем, тем более суррогатным. Все ведомства и министерства должны выстроить и усилить работу в данном направлении», – резюмировал Нигматуллин.