Нигматуллин: Из-за потепления климата экстремальные засухи в РТ будут случаться все чаще

Из-за потепления климата прогнозируется сокращение осадков, в результате чего будут чаще случаться экстремальные засухи. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Всем ответственным за водное хозяйство необходимо пересматривать всю систему управления водными ресурсами. Если заранее не принять соответствующих предупредительных мер, то ущерб от неожиданного сокращения запасов пресной воды может быть огромным», – сказал он.