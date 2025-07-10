Нигматуллин: Инженерные сети остаются одной из главных проблем отрасли ЖКХ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда остается в зоне повышенного внимания нашей страны и затрагивает интересы буквально каждого жителя. Такими словами поприветствовал участников пленарной сессии всероссийского семинара-совещания ФАС России по вопросам ЖКХ первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«На сегодняшний день одной из главных болевых точек ЖКХ остаются объекты инженерной инфраструктуры с их хроническим недофинансированием. И эта проблема актуальна для всей страны», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что семинар-совещание является важнейшей стратегической площадкой для решения вопросов развития и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«Основная цель нашей работы – выявить единые подходы к реализации государственной политики в сфере ЖКХ и обменяться передовыми практиками», – добавил Нигматуллин.

Он подчеркнул, что в Татарстане по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова реализуются комплексный подход к модернизации инфраструктуры. Также разработана долгосрочная стратегия развития, включающая цифровую трансформацию отрасли, модернизацию сетей и внедрение энергоэффективных технологий.

В завершение Нигматуллин выразил уверенность, что итоги семинара внесут значительный вклад в развитие сферы ЖКХ, а также в реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».