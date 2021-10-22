Нигматуллин и Феррер обсудили сотрудничество Татарстана и Филиппин в сфере туризма

Фото: пресс-служба Президента РТ

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин встретился с временным поверенным в делах Посольства Филиппин в России Робертом О. Феррером. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента республики.

Стороны обсудили вопросы развития отношений в рамках российско-филиппинского сотрудничества, а также наметили дальнейшие шаги в части взаимовыгодного товарооборота и в сфере туризма.

Во встрече принял участие представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов.

Делегация Филиппин во главе с господином О. Феррером находится в Казани с рабочим визитом. Гости проведут переговоры в ведомствах республики, в том числе в Торгово-промышленной палате РТ и Госкомитете РТ по туризму. Также в Агентстве инвестиционного развития Татарстана состоится презентация экономического и промышленного потенциала Республики Татарстан.