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Ру Тат
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22 октября 2021  15:47

Нигматуллин и Феррер обсудили сотрудничество Татарстана и Филиппин в сфере туризма

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Нигматуллин и Феррер обсудили сотрудничество Татарстана и Филиппин в сфере туризма
Фото: пресс-служба Президента РТ

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин встретился с временным поверенным в делах Посольства Филиппин в России Робертом О. Феррером. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента республики. 

Стороны обсудили вопросы развития отношений в рамках российско-филиппинского сотрудничества, а также наметили дальнейшие шаги в части взаимовыгодного товарооборота и в сфере туризма.

Во встрече принял участие представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов. 

Делегация Филиппин во главе с господином О. Феррером находится в Казани с рабочим визитом. Гости проведут переговоры в ведомствах республики, в том числе в Торгово-промышленной палате РТ и Госкомитете РТ по туризму. Также в Агентстве инвестиционного развития Татарстана состоится презентация экономического и промышленного потенциала Республики Татарстан.

#рустам нигматуллин
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