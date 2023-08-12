Нигматуллин: День ВВС в России является символом героического служения Отечеству

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День Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа, — символ многолетнего героического служения Отечеству и самоотверженного выполнения воинского долга. Об этом сказал в своем поздравлении Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Во все времена авиация была и остается наиболее мобильным и маневренным видом Вооруженных Сил РФ, достойно обеспечивающая безопасность страны и защиту ее интересов на воздушных рубежах», — сказано в тексте, опубликованном на портале Правительства.

Нигматуллин отметил, что история военной авиации неотделима от героического прошлого нашей Родины, героические подвиги военных летчиков и самоотверженный труд работников авиапрома в годы Великой Отечественной войны золотыми буквами вписаны в летопись страны.

«Доблестными наследниками и продолжателями лучших традиций российской армии сегодня являются авиационные специалисты, военные летчики и штурманы. Они с честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по защите национальной безопасности нашей страны, ее государственных интересов и борьбе с международным терроризмом, выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — отметил первый вице-премьер.

По его словам, огромный вклад в развитие российской военной авиации вносят многотысячные коллективы авиастроительных предприятий. Нигматуллин поздравил жителей республики с Днем Военно-воздушных сил и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо стране.