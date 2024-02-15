Нигматулин спросил в Госсовете про достройку заброшенного корпуса КФУ в Челнах

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Депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин задал в Госсовете вопрос про перспективы заброшенного корпуса КФУ в Набережных Челнах.

Напомним, что объект расположен в 11-м комплексе Нового города. Парламентарий выступил с проблемой после отчета проректора КФУ Дмитрия Таюрского по программам развития вуза.

«Непосредственно в Электротехническом округе, который я представляю, расположены учебные корпуса, общежития вуза и два недостроенных здания. Особенно жителей беспокоит долгострой в 11-м комплексе, где должен был быть учебно-лабораторный корпус. Летом прошла экспертиза здания. Его можно достроить. Какова сегодня ситуация с объектом?», - говорит Нигматулин.

Таюрский поблагодарил за вопрос, отметив, что как раз 15 февраля их ректор находится в Москве на защите проекта Передовой инженерной школы, в рамках которого предполагают завершить это здание.

«У нас есть утвержденные проекты. Нам нужно утвердить финансирование и все будет сделано», - комментирует он.

Отметим, что объект «законсервирован» уже на протяжении почти 20 лет. Земля под ним - в федеральной собственности. В начале 2000-х там хотели построить корпус для Набережночелнинского филиала, но дело остановилось на этапе фундамента. Причина - нет финансирования. Жители комплекса попросили парламентария принять меры. Опасения вызывал заросший участок, через щели в заборе внутрь проникали дети и бездомные.

Также Таюрский ответил на вопрос депутата Ильдара Шамилова про строительство общежития в Челнах:

«По общежитию программа полностью утверждена. Идут все работы. Мы очень надеемся, что в этом году запустим это общежитие к юбилею университета», - ответил он.

Открытым, со слов спикера, остается проект создания факультета автоматизации в челнинском филиале:

«Сложность в том, что есть параллельно Набережночелнинский институт и Передовая инженерная школа. Это не одно и то же. Часть работ по факультету ведется в рамках ПИШ. То, что раньше было зачатком факультета автоматизации – это не совсем то, что предполагается в Передовой инженерной школе. Этот вопрос мы еще проработаем дальше», - пообещал он.