Нигматулин о послании Раиса РТ: Глубокий подход к технологическому суверенитету

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ подчеркнул приоритет науки и инноваций в сегодняшних условиях. Таким мнением поделился депутат республиканского парламента Руслан Нигматулин.

«Рустам Минниханов поручил создать программу научно-технологического развития республики. И ее ядром назначил Академию наук РТ. Это своевременный и глубокий подход к вопросу технологического суверенитета», — заявил он.

По словам Нигматулина, Татарстану необходимо наращивать запас прочности социально-экономического развития, благодаря которому удалось сохранить положительную динамику.

«Инвесторам важен тезис про сквозной инвестиционный поток. Татарстан занимает 2-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности в стране, и то, что работа по созданию привлекательных условий для бизнеса продолжится, не может не радовать», — сказал Нигматулин, переходя к теме малого и среднего бизнеса.

Отдельно он отметил, что работа по воспитанию новых кадров в перспективе безусловно важна. Но сиюминутно она проблему не решит. «Пока нас выручает приток мигрантов, но это временная мера», — добавил депутат.

Он также подчеркнул, что для транспортной отрасли важным событием станет соединение федеральных трасс М7 и М5 дорогами первой категории, так как это очень важно для логистического бизнеса.

«Радует, что глава республики назвал приоритетом создание всех условий, чтобы наша молодежь могла реализовать свой потенциал в республике. Создавать молодежную инфраструктуру надо на всех уровнях. Это наша общая работа», — заключил Нигматулин.