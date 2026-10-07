Нигерийское проклятие Карпина: почему сборная России не смогла победить

Сборная России по футболу свой осенний сбор завершала в Нижнем Новгороде - в гости пожаловала Нигерия. Соперники до этого в истории встречались лишь однажды - в июне прошлого года. Тогда разошлись миром - 1:1. Чем все закончилось на этот раз и кто стал антигероем игры - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rfs.ru

Ошибка Максименко, второй подряд гол Садулаева

За долгие четыре года отстранения мы уже стали подзабывать, что такое игра национальной сборной на главном канале страны. Помните, как в детстве - включаешь Первый канал, а там голос великого Виктора Гусева: «Говорит и показывает Первый канал. Матч сборной России».

На осеннем сборе подопечные Константина Эрнста подсуетились и застолбили за собой сразу три матча. Но так как с Ираном мы смотрели с трибун, то вот с Нигерией с любопытством включили первую кнопку телевизора. Денис Казанский и Леонид Слуцкий у микрофона. Вечер. Сборная России - сборная Нигерии. Вывеска.

Гости приехали в Нижний Новгород без трех своих звезд - не было экс-напарника Хвичи Кварацхелии Виктора Осимхена. Отсутствовал игрок «Атлетико Мадрид» Адемола Лукман. Не доехал в Россию и Самуэль Чуквуэзе. Но при всем при этом, Нигерия - это грозный соперник, располагающийся на 26-ом месте в рейтинге ФИФА. А это, на секундочку, на девять позиций выше нашей сборной.

Карпин же снова заменил сочетания, но вышел по схеме 4-3-3. Например, место в воротах занял Александр Максименко. Еще из важного - в старте вышли шесть человек из казанского матча и четыре из встречи в Екатеринбурге. Капитаном этого нового слияния стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Кстати, его повязка была сделана в атрибутике золотой хохломы (одного из символов Нижнего Новгорода).

Первый момент в этой встрече создают хозяева - это Круговой пробил из-за штрафной, но сильно мимо. А чуть позже случилось то, чего никто из нас предугадать не мог. Обычный удар из-за штрафной от Келечи Ихеаначо и Максименко пропускает в ближний угол. Буквально какое-то помутнение. Думаю, в эти минуты многие казанские болельщики вспомнили о решении Карпина не вызывать Евгения Ставера. Отметим, что такие ляпы для голкипера «Спартака» не редкость. Уж фанаты «красно-белых» не дадут соврать.

«Выбор непростой, как обычно. Вратари у нас сейчас в России играют все хорошо, и не попал в окончательный список Денис Адамов, и Слава Тороп, и Евгений Ставер. Вообще этот список изначально был очень большим. Просто здесь уже были какие-то такие, наверное, мелкие детали, которые решили. Скажем, Митрюшкин. Команда хоть и в самом низу, а сделал больше всех спасений. Вот так бывает, да, то есть, если бы не он, у «Локомотива» бы, может, всё и по-другому сложилось. Поэтому здесь мы не смотрим на место в таблице, а смотрим на качество игры. Группа вратарей сильная, а всё равно решили какие-то отдельные моменты, поэтому вот эта четверка здесь», - так недавно описывал ситуацию во вратарском цехе сборной Виталий Кафанов.

Валерий Георгиевич лишь развел руками от недоумения, а сборная принялась исправлять «косяк» партнера. А дальше свой подарок делают гости - защитник ошибается в метре от штрафной, Батраков и Кисляк тут как тут в отборе. Пас на Садулаева и Лечи оформляет свой второй гол на этом сборе. Первый был три дня назад в в ворота Намибии - 1:1.

Фото: rfs.ru

Вообще, надо сказать, что пропущенный гол ничуть не смутил россиян. Они продолжали делать главное - гнуть свою линию и это рано или поздно должно было принести результат. Кисляк оказался расторопнее всех в штрафной после навеса под занавес тайма и отправил сборную на перерыв с минимальным преимуществом.

Отметим, что и статистически к этому моменту россияне доминировали: 62 процента владения, 11 ударов (четыре в створ), 26 касаний в чужой штрафной. Нигерия ответила лишь одним ударом в створ.

45 минут вопросов к Карпину

Не успело табло стадиона в Нижнем Новгороде отсчитать 10 минут, как Алексей Миранчук оформляет третий гол нашей команды в этой встрече. Это взятие стало для него 12-м за сборную. Он вошел в топ-10 бомбардиров в истории команды. Следом Карпин поменял и Садулаева, и Миранчука. И на этом сборная России словно успокоилась, поймав вайб уже выполненного дела.

Но Нигерия потому и входит в тридцатку лучших в мире, что играет до последнего и создает. Сначала дали беспрепятственно пробить Питеру Эдокполору. Там был такой удар, что Саша даже не шелохнулся. А потом из под Осипенко пришел и третий мяч нигерийцев в этой игре - соперники убежали в контратаку: защитники упустили Абубакара, тот отдал передачу на вышедшего на замену Акора Адамса, который переиграл Максименко. 3:3.

Валерий Карпин Фото: rfs.ru

И вот, казалось бы, матч, который был уже в кармане, получается буквально скомканным. Кто виноват? Почему команда Карпина не во всех сочетаниях способна доводить игры до логического конца? Почему один из лучших центральных защитников страны так ошибается в самый нужный момент? Или может, как всегда виноваты трибуны и давление на бедных футболистов (на матче присутствовало 40 000 зрителей)? Ответы на эти вопросы мы, надеюсь, увидим уже на ноябрьском сборе сборной России.