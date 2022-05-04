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Ру Тат
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Экономика
4 мая 2022  06:42

Нигерийский министр: Россия хочет инвестировать в строительство газопровода в Африке

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Россия хочет инвестировать в возведение газопровода, который соединит Нигерию и Марокко с европейскими странами. Об этом рассказал нигерйский министр нефтяных ресурсов Тимпире Сильва. 

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе, — сообщил Сильва. — Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект». 

По словам министра, ветка будет доставлять добываемый в его стране газ через множество других африканских стран до самого края континента, где Абуджа получит доступ на рынок Европы. Сильва выразил надежду на то, что проект стартует до мая 2023-го — до истечения полномочий Президента Мухаммада Бухари, передает РИА Новости.

Соглашение о возведении газопровода Нигерия и Марокко подписали в декабре 2016 года, предполагается, что длина ветки составит 5 660 км.

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