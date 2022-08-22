«Нигде в РФ такого нет»: казанский парк у озера Чайковое удивил федеральных экспертов

Казанский парк у озера Чайковое, рядом с 7-й городской больницей, удивил экспертов Общественной палаты России. Они отметили, что такого оборудования для людей с ограниченными возможностями, как здесь, больше нет нигде в России.

«Что мне здесь особенно понравилось — это несколько технологий, которые используются для реабилитации пациентов. Таких я не видел нигде на территории Российской Федерации. Они в общем доступе для всех. Это очень правильный и прогрессивный подход, когда интеграционный проект начинает действовать как для здоровых людей, так и для пациентов», — отметил член Общественной палаты РФ, представитель Новосибирской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Игорь Галл-Савальский.

Его внимание привлекла и разметка – количество метров вдоль пруда, которые пациентам нужно пройти по назначению врача, оборудование для бальнеотерапии и реабилитационные тренажеры, находящиеся в парке.

Эксперты прошли по территории парка и оценили инфраструктуру, созданную для людей с ограниченными возможностями.

Само озеро Чайковое было благоустроено в 2021 году. Здесь были установлены пандусы, дорожки вокруг озера, навес, созданы детская и спортивные площадки, рассказал заместитель председателя комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Альберт Шайнуров.

«Раньше здесь было просто озеро и одна дорожка. Мы очистили его, достали почти пять тонн мусора — сами удивились, откуда так много. Мы пришли к этому проекту во время пандемии. Идея была в том, чтобы сделать общественное пространство при больнице. Мы начали в ноябре 2020 года и закончили в августе 2021 года. Мы обсудили проект с врачами, выявили пациентов, которые могут проходить здесь реабилитацию», — пояснил он.

Также в парке есть большая зеленая зона, которую используют для реабилитации пациентов, и целый огород.