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«Нигде больше»: Макрон призвал Вучича согласовывать внешнеполитические решения с ЕС
Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал сербского коллегу Александара Вучича согласовывать внешнеполитические решения страны с ЕС и не сомневаться, что будущее Сербии неразрывно связано с союзом. Об этом сообщает ТАСС.
«Сербия не должна сомневаться, что <...> ее будущее внутри Европейского союза и нигде больше», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Вучичем, назвав это стратегическим выбором.
Он утверждал о важности продолжения Сербией реализации этого выбора «путем, в частности, большего согласования с решениями ЕС в области внешней политики», а также добавил, что вопрос европейской интеграции республики является ее «суверенным выбором», он не «навязан».
Ранее Вучич писал в соцсетях, что его страна в ближайшее время столкнется с тяжелыми вызовами, которые угрожают ее жизненно важным национальным интересам. Он отметил, что республика и ее народ постоянно находятся под колоссальным давлением из-за своей независимой политики, которая подразумевает военный нейтралитет и отказ от присоединения к санкциям против России. Президент Сербии ранее заявлял, что его переговоры с Макроном в Париже являются крайне важными для Белграда и охватят тематику сотрудничества в сфере ОПК.
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