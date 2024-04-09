«Нигде больше»: Макрон призвал Вучича согласовывать внешнеполитические решения с ЕС

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал сербского коллегу Александара Вучича согласовывать внешнеполитические решения страны с ЕС и не сомневаться, что будущее Сербии неразрывно связано с союзом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сербия не должна сомневаться, что <...> ее будущее внутри Европейского союза и нигде больше», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Вучичем, назвав это стратегическим выбором.

Он утверждал о важности продолжения Сербией реализации этого выбора «путем, в частности, большего согласования с решениями ЕС в области внешней политики», а также добавил, что вопрос европейской интеграции республики является ее «суверенным выбором», он не «навязан».

Ранее Вучич писал в соцсетях, что его страна в ближайшее время столкнется с тяжелыми вызовами, которые угрожают ее жизненно важным национальным интересам. Он отметил, что республика и ее народ постоянно находятся под колоссальным давлением из-за своей независимой политики, которая подразумевает военный нейтралитет и отказ от присоединения к санкциям против России. Президент Сербии ранее заявлял, что его переговоры с Макроном в Париже являются крайне важными для Белграда и охватят тематику сотрудничества в сфере ОПК.