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Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, еще 24 истребителя на подходе
Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс, подчеркнув, что остальные 24 аппарата отправят в ближайшее время.
«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — цитирует спикера РИА «Новости».
Ранее нидерландский министр говорил, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16 и теперь собираются отдать их Украине. Там, по его словам, самолетам дадут «новую жизнь».
За последние 2,5 года Амстердам отправил Киеву 60 танков Т-72, свыше 200 боевых машин пехоты YPR разных типов, почти 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, больше 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и боеприпасов.
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