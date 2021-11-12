Нидерланды намерены ввести трехнедельный частичный локдаун

Власти Нидерландов с завтрашнего дня намерены ввести трехнедельный частичный локдаун. Рестораны, бары и магазины товаров непервостепенной важности будут закрываться в 19 часов. Меры приняты для снижения распространения Covid-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Предполагается ввести и ряд иных ограничений. Так, спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, а гражданам рекомендуют по возможности перейти на дистант и работать из дома. Школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Окончательное решение о новых ограничительных мерах власти страны примут сегодня.

Быстрый рост заболеваемости в Нидерландах наблюдается с сентября. Антирекорд был отмечен вчера — на 11 ноября было зафиксировано 16,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Вакцинированы порядка 85% взрослого населения страны.