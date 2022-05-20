Нидерландская компания Prosus продаст свою долю в Avito

Нидерландская компания Prosus, акционер сервиса с объявлениями Avito, решила продать свою долю в нем на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Двадцать пятого марта мы объявили о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group. По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito», — сказано в заявлении.

На крупнейшей в России онлайн-платформе объявлений Avito работают более 4 тыс. человек. Каждый день здесь появляется более 700 тыс. новых объявлений. На территории РФ компания работает уже 15 лет.

Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка или приостановке производства после начала инициированной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине и введения новых санкций со стороны стран Запада.

В частности, крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald's накануне решила продать свои российские рестораны предпринимателю Александру Говору, о чем сообщал «Татар-информ».