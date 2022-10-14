Nicola Porro: 60% итальянцев кардинально поменяли отношение к Киеву

С начала украинского кризиса жители Италии кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы. Об этом написал журналист Маттео Миланези в колонке для портала Nicola Porro, передает РИА Новости.

Согласно результатам недавнего опроса, 60% респондентов выступили за то, чтобы усадить Киев за стол переговоров с Москвой, и только 27% опрошенных поддержали продолжение военной помощи Киеву.

«Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля, — пишет Миланези. — Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести».

По его словам, на настроение жителей страны повлияли проблемы в энергетике, хотя новоизбранный Премьер страны Джорджа Мелони выступает за то, чтобы продолжать оказывать военную помощь Киеву, и приверженность политике Евросоюза и НАТО.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.