8 февраля 2026 17:14

«Ничего страшного, такие матчи бывают» - Лямкин о кризисе «Ак Барса» в последних играх

«Ничего страшного, такие матчи бывают» - Лямкин о кризисе «Ак Барса» в последних играх
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» прокомментировал неудачные результаты казанцев в последних матчах регулярного чемпионата перед паузой на Матч Звезд КХЛ.

Напомним, в начале февраля «Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 6:1, а затем уступил в гостях «Сибири» (2:3 по булл.) и «Трактору» (0:4).

«Соглашусь, что в феврале нам не хватило стабильности как в игре, так и результатах. Наверное, все еще сказываются последствия непростого выезда на Дальний Восток. Но ничего страшного, такие неудачные матчи бывают. Надо просто в следующих играх исправлять ситуацию и побеждать.

Живы ли у хоккеистов неприятные воспоминания от результатов после прошлогоднего Матча Звезд? Да, тренерский штаб уже говорил нам, чтобы мы ответственно подошли к заключительной части регулярного чемпионата. Не наступили на те же грабли. Первая игра у нас сейчас 12 февраля с «Торпедо». Будем усиленно готовиться, чтобы подойти в хорошей форме и нужном настроении к игре» – сказал Лямкин.

