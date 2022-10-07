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Политика
7 октября 2022  19:30
Любовь Шебалова

«Впервые принимаем бюджет в таких условиях»: парламент Татарстана критикует казну-2023

Парламентарии Татарстана сегодня впервые вместе обсудили проект бюджета на 2023 год. Они заметили, что в нем нет статей, связанных с обеспечением мобилизуемых обмундированием. Депутаты требовали снизить ставки по кредитам, увеличить налог на богатых и отменить траты на предстоящие праздники. Подробности обсуждений – в репортаже «Татар-информа».

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В Госсовете РТ прошли парламентские слушания по проекту бюджета на 2023 год

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дефицит бюджета закладывается с двукратным ростом

Проект бюджета Татарстана на 2023 год и на перспективу последующих двух лет сегодня рассмотрели депутаты Госсовета РТ на парламентских слушаниях.

Министерства и ведомства работали над документом последние полгода, в сентябре предложения обсудили в Правительстве Татарстана. Лейтмотивом выступления участников разработки проекта стало два: бюджет формируется в сложнейших условиях беспрецедентного давления Запада на Россию; постоянные изменения федерального законодательства уменьшают доходную базу и увеличивают расходную часть бюджета. Эти тезисы спикеры повторяли на многочисленных заседаниях, в том числе и сегодня.

В итоге доходы бюджета Татарстана, как ожидается, составят в 2023 году 333,9 млрд рублей, расходы – 361 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в 27,1 млрд рублей.

Параметры на будущий год по сравнению с принятыми первоначально в бюджете-2022 в прошлом году, заметно подросли. Доходы предлагается увеличить на 13%, расходы – 18%, а дефицит – в 2,5 раза. Однако затем бюджет текущего года рос и пополнялся, что ожидает, скорее всего и проект на будущий год.

«Есть ли запасные планы в связи с потолком цен на нефть?»

В ходе обсуждения самый первый и, один из наиболее актуальных вопросов задал депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он напомнил, что Евросоюз объявил о восьмом пакете санкций, который предусматривает в том числе установление потолка цен на нефть. Его интересовало: есть ли у республики в связи с этим какие-то запасные планы? На тот случай, «если потолок будет низкий и мы не будем продавать нефть бывшим нашим западным партнерам».

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на это ответил, что буквально вчера состоялось заседание ОПЕК+ и по этому поводу уже высказался вице-премьер РФ Александр Новак. Министр заверил, что разработан в том числе и консервативный план.

Мидхат Шагиахметов: «Мы анализируем и вместе с коллегами из федеральных структур оперативно реагируем на те вопросы, которые возникают. Эта работа для нас уже привычная, начиная с 24 февраля»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Более того, мы два раза в неделю заседаем в рамках нашего оперативного штаба, где уже анализируем и вместе с коллегами из федеральных структур оперативно реагируем на те вопросы, которые возникают. Эта работа для нас уже привычная, начиная с 24 февраля», — сообщил он, не вдаваясь в подробности.

По его словам, к этой работе привлечены специалисты федеральной таможенной службы, железной дороги и федеральных ведомств.

Тот же Шарафиев чуть позже задал вопрос и директору татарстанского Фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтаховой.

Прогнозируя, что сейчас, в любом случае, будет расти нагрузка на фонд в связи с тем, что появятся инвалиды- участники спецоперации. Он поинтересовался, есть ли на этот счет какие-то наработки. Мифтахова сообщила, что такой вопрос пока не рассматривался, но «по существу у нас есть бюджет».

«Я бы рекомендовал вам это в любом случае обсудить», — дал совет депутат.

Хафиз Миргалимов: «Оказывается, у нас тоже бедных немало. Скажите, что делается для того, чтобы их стало еще меньше?»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Оказывается, у нас тоже немало бедных. Как с ними обстоит дело?»

Хафиз Миргалимов из КПРФ заинтриговал: «У меня вопрос щепетильный: как у нас обстоит дело с бедными?».

Он сообщил, что посмотрел в российских статданных цифры по Татарстану. «Оказывается, у нас тоже бедных немало. Скажите, что делается для того, чтобы их стало еще меньше?», — полюбопытствовал он.    

Шагиахметов сообщил, что в нашей республике за чертой бедности находится порядка 6 процентов населения: «Ниже, чем в среднем по стране».

По его словам, кроме тех мер поддержки, которые оказываются на федеральном уровне (выплаты многодетным семьям и отдельным категориям населения) в республике тоже проводится серьезная работа.

Фадбир Сафин отметил, что при официальной двузначной инфляции в 12-14% «существенного улучшения качества жизни ожидать трудно»

Фото: gossov.tatarstan.ru 

«Мы слышим, что крепкий рубль — это плохо. Когда он слабый — тоже плохо. Когда же хорошо?»

Фадбир Сафин от фракции КПРФ напомнил, что Татарстан — признанный лидер по показателям социально-экономического развития и входит в первую десятку успешных субъектов РФ. В то же время по уровню заработной платы, сообщил парламентарий, республика находится в четвертой десятке. А по среднему размеру пенсии в округе мы уступаем Самарской, Пермской, Кировской и Нижегородской областям и Республике Удмуртия, занимая 6 место. По пенсионной «минималке» среди субъектов Приволжского округа и вовсе «делим с Чувашией 13 место с конца».  

Сафину, конечно же, известно, что в бюджете предусмотрен рост зарплаты бюджетников. Но, по его мнению, это лишь поддерживает существующее положение: «Прорыва не получается».

Депутат отметил, что при официальной двузначной инфляции в 12-14% «существенного улучшения качества жизни ожидать трудно». К тому же она не отражает истинное положение дел: «В реальности инфляция составляет все 20-25%. Количество людей, которые живут от зарплаты к зарплате, не уменьшается».

Депутат убежден, что, исходя из возможностей нашей республики, на этот вопрос нужно обратить особое внимание, так как уровень зарплат это зеркальное отражение экономики.

«Сегодня мы слышим, что крепкий рубль это плохо. Когда он слабый тоже плохо. Когда же хорошо?», — задал он риторический вопрос.

Далее выступавший заявил, что в сегодняшней ситуации (такова позиция КПРФ) ставки по кредитам необходимо понизить до 1,5-2% и упростить налоговые условия. Для сравнения он упомянул про Германию и Италию — там ставки ниже 2%.

«В 30-е годы мир капитализма находился в Великой депрессии. Советский союз показывал двузначные темпы роста. Наша фракция считает, что Госсовету РТ необходимо обратиться к федеральной власти с предложением о снижении кредитных ставок. Низкие кредиты на сырье, комплектующие, налоги будут работать на увеличение товарной массы, услуг, доходов и расширение налоговой базы», — обозначил свое предложение член фракции КПРФ.

Упомянул он и о необходимости ввести прогрессивное налогообложение, то есть налог на богатых: «Об этом многие говорили. Но почему-то наша система остановилась на 15%. Ни финансового, ни научного объяснения этому нет».

Затем перешел к вопросу обеспечения мобилизуемых необходимыми вещами и снаряжением. «Было бы целесообразно в этих условиях сократить расходы на праздники, в том числе на Новый год. А также, если возможно, рекомендовать акционерным организациям с госучастием отказаться от дивидендов и передать доходы в бюджет республики», — предложил парламентарий.   

Эдуард Шарафиев сказал, что, судя по выступлениям сегодняшних спикеров, они «только вчера узнали о санкциях, только сегодня узнали о СВО»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если у некоторых людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем»

«Бюджет, в принципе, очень хороший, сбалансированный. Да, есть большой дефицит, но он нацелен на развитие», — одобрил главный документ депутат от партии ЛДПР Эдуард Шарафиев. «Но, честно говоря, бюджет оторван от реалий», — следом заявил он.

Депутат сказал, что, судя по выступлениям сегодняшних спикеров, они «только вчера узнали о санкциях, только сегодня узнали о СВО».

Он поддержал коллег из КПРФ в том, что затраты нужно скорректировать и отказаться от праздников. Более того, он предложил пойти дальше: посмотреть на существующие траты. Например, на генпланы в районах, которые при отсутствии средств «просто улетят в корзину». Беспокоят его и большие затраты дорожного фонда. Депутат сообщил, что сельские поселения при самообложении делают те же асфальтовые дороги в 2-3 раза дешевле. 

Также Шарафиев обратил внимание на то, что в бюджете Татарстана «ничего нет о поддержке наших бойцов». «Хотя бы от республики собрать им всем аптечки. Чтобы у мобилизованных было чувство и понимание, что республика их всецело поддерживает», — высказал он пожелание.  

Также депутат считает, что обязательно нужна поддержка семьи в плане и учебы, и досуга: «Если кормилец уходит из семьи, все это нужно как-то обеспечить». Горячее питание детей в школах само собой. Но в связи с этим нужна поддержка районов: «Они у нас тоже разные».

Кроме того, выступавший напомнил, что вносил законопроект по поддержке детей войны 1941-1945 годов рождения. «Мы до сих пор не поддерживаем детей той войны. О чем мы можем говорить нынешним детям?», — пожурил он собравшихся. И предложил создать штаб, который будет регулировать все эти вопросы.

 

Фото: gossov.tatarstan.ru  

На эту реплику сразу же откликнулся премьер-министр республики Алексей Песошин, который сообщил, что такой штаб уже создан.

«Есть конкретные территории и части, которым мы оказываем помощь. Все рекомендации есть. Все средства сейчас собираются в одном месте. Если у некоторых людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем: пожалуйста», — пояснил он.

Премьер-министр признал, что ситуация действительно быстро меняется:  

«Все затраты бюджета на СВО и оказание помощи мобилизованным предусмотреть сразу невозможно. Тем не менее, мы собирали батальон «Тимер»: вплоть до экипировки и аптечки. Нынешние мобилизованные тоже полностью снабжаются. Такое решение принято на уровне федерального правительства». Он предложил включить Шарафиева в штаб.

Получило отклик и другое заявление выступавшего. «Представьте, пожалуйста, комитету конкретные примеры. Если смогли в три раза дешевле сделать качественную дорогу, мы обязательно этот отработаем. Правительство скажет нам огромное спасибо», — прозвучал голос из зала.   

А Песошин добавил, что в республиканском Минстрое появился новый заместитель, который отвечает за стоимость строительства дорог. Все они проходят госэкспертизу.

 

Фото: gossov.tatarstan.ru   

«Пройдет время, и мы еще скажем Западу спасибо»

«Мы впервые принимаем главный финансовый документ в таких условиях», подчеркнул депутат от «Единой России» Тахир Хадеев.  

По его словам, особенность заключается еще и в том, что как сама РФ, так и ее субъекты («тем более, Татарстан») работают в кооперации с очень многими странами: «И, надо сказать, успешно».

В том числе, по словам Хадеева, в последние годы в нашей республике серьезно занимаются вопросами импортозамещения. Он привел в качестве успешного примера тепличный комбинат «Майский», которым руководит коллега, депутат Госсовета Ильшат Ганеев. По словам Хадеева, тот занял принципиальную позицию: все только российское и татарстанское и «сейчас зависимость от импорта у него осталась буквально на нескольких гибридных семенах». «Вот такие есть лидеры производства», похвалил он Ганеева.

По информации парламентария, проблема импортозамещения также не решена в нефтехимии, машиностроении и АПК. «Трудности нас объединяют. При систематической работе правительство республики справится с этой задачей. Пройдет время, и мы еще скажем западу спасибо», — выразил он уверенность.

Также Хадеев затронул такой важный вопрос как обеспечение кадрами. Особенно в сфере АПК. По его словам, основной сдерживающий фактор развития этой отрасли как раз недостаток квалифицированных кадров.

«В этом году были прекрасные погодные условия, и уборка шла больше 40 дней. Это очень много без одного дождя. Это тоже говорит о том, что не хватает кадров», — заключил он. И привел в подтверждение цифры:

Численность работающих на селе упала с 80 тыс. человек в 2011 году до 42 тысяч. С учетом ЛПХ и КПХ это 142 тысячи работников. Этот показатель тоже сильно упал, а ведь «село основа любого государства».  

Хадеев напомнил, что вопрос продовольственной безопасности ключевой в нынешних условиях. Минниханов, убежден он, это понимает: «Некоторые статьи [в бюджете] даже превышают уровень прошлого года».

Он сообщил, что именно малые формы хозяйствования дают серьезный процент. сельхозпродукции. В прошлом году их доля составила больше 50%. «Несмотря на это, в Татарстане в 2023 году запланировано уменьшение грантовой поддержки малых форм на 65%. В 2022 году было выделено 664 млн рублей, а на следующий запланировано 228 млн. Это приведет к сокращению сельского предпринимательства», — с сожалением заметил Хадеев.  

Затронул он и вопрос высоких цен. По информации парламентария, рост стоимости некоторых запчастей, которые не зависят от зарубежных поставок, доходил до 170-500%.

«Работать на селе очень трудно. Но сегодня зерно продают по себестоимости или даже ниже. Этот вопрос тоже требует пристального внимания», — в заключение сказал он.       

Работа над проектом бюджета перед рассмотрением на сессии завершается. В первом чтении депутаты, как предполагается, примут документ на заседании Госсовета РТ в первом чтении 20 октября.

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#бюджет татарстана #мобилизация
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