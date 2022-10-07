«Впервые принимаем бюджет в таких условиях»: парламент Татарстана критикует казну-2023

Парламентарии Татарстана сегодня впервые вместе обсудили проект бюджета на 2023 год. Они заметили, что в нем нет статей, связанных с обеспечением мобилизуемых обмундированием. Депутаты требовали снизить ставки по кредитам, увеличить налог на богатых и отменить траты на предстоящие праздники. Подробности обсуждений – в репортаже «Татар-информа».

В Госсовете РТ прошли парламентские слушания по проекту бюджета на 2023 год Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дефицит бюджета закладывается с двукратным ростом

Проект бюджета Татарстана на 2023 год и на перспективу последующих двух лет сегодня рассмотрели депутаты Госсовета РТ на парламентских слушаниях.

Министерства и ведомства работали над документом последние полгода, в сентябре предложения обсудили в Правительстве Татарстана. Лейтмотивом выступления участников разработки проекта стало два: бюджет формируется в сложнейших условиях беспрецедентного давления Запада на Россию; постоянные изменения федерального законодательства уменьшают доходную базу и увеличивают расходную часть бюджета. Эти тезисы спикеры повторяли на многочисленных заседаниях, в том числе и сегодня.

В итоге доходы бюджета Татарстана, как ожидается, составят в 2023 году 333,9 млрд рублей, расходы – 361 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в 27,1 млрд рублей.

Параметры на будущий год по сравнению с принятыми первоначально в бюджете-2022 в прошлом году, заметно подросли. Доходы предлагается увеличить на 13%, расходы – 18%, а дефицит – в 2,5 раза. Однако затем бюджет текущего года рос и пополнялся, что ожидает, скорее всего и проект на будущий год.

«Есть ли запасные планы в связи с потолком цен на нефть?»

В ходе обсуждения самый первый и, один из наиболее актуальных вопросов задал депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он напомнил, что Евросоюз объявил о восьмом пакете санкций, который предусматривает в том числе установление потолка цен на нефть. Его интересовало: есть ли у республики в связи с этим какие-то запасные планы? На тот случай, «если потолок будет низкий и мы не будем продавать нефть бывшим нашим западным партнерам».

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на это ответил, что буквально вчера состоялось заседание ОПЕК+ и по этому поводу уже высказался вице-премьер РФ Александр Новак. Министр заверил, что разработан в том числе и консервативный план.

Мидхат Шагиахметов: «Мы анализируем и вместе с коллегами из федеральных структур оперативно реагируем на те вопросы, которые возникают. Эта работа для нас уже привычная, начиная с 24 февраля» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Более того, мы два раза в неделю заседаем в рамках нашего оперативного штаба, где уже анализируем и вместе с коллегами из федеральных структур оперативно реагируем на те вопросы, которые возникают. Эта работа для нас уже привычная, начиная с 24 февраля», — сообщил он, не вдаваясь в подробности.

По его словам, к этой работе привлечены специалисты федеральной таможенной службы, железной дороги и федеральных ведомств.

Тот же Шарафиев чуть позже задал вопрос и директору татарстанского Фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтаховой.

Прогнозируя, что сейчас, в любом случае, будет расти нагрузка на фонд в связи с тем, что появятся инвалиды- участники спецоперации. Он поинтересовался, есть ли на этот счет какие-то наработки. Мифтахова сообщила, что такой вопрос пока не рассматривался, но «по существу у нас есть бюджет».

«Я бы рекомендовал вам это в любом случае обсудить», — дал совет депутат.

Хафиз Миргалимов: «Оказывается, у нас тоже бедных немало. Скажите, что делается для того, чтобы их стало еще меньше?» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Оказывается, у нас тоже немало бедных. Как с ними обстоит дело?»

Хафиз Миргалимов из КПРФ заинтриговал: «У меня вопрос щепетильный: как у нас обстоит дело с бедными?».

Он сообщил, что посмотрел в российских статданных цифры по Татарстану. «Оказывается, у нас тоже бедных немало. Скажите, что делается для того, чтобы их стало еще меньше?», — полюбопытствовал он.

Шагиахметов сообщил, что в нашей республике за чертой бедности находится порядка 6 процентов населения: «Ниже, чем в среднем по стране».

По его словам, кроме тех мер поддержки, которые оказываются на федеральном уровне (выплаты многодетным семьям и отдельным категориям населения) в республике тоже проводится серьезная работа.

Фадбир Сафин отметил, что при официальной двузначной инфляции в 12-14% «существенного улучшения качества жизни ожидать трудно» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы слышим, что крепкий рубль — это плохо. Когда он слабый — тоже плохо. Когда же хорошо?»

Фадбир Сафин от фракции КПРФ напомнил, что Татарстан — признанный лидер по показателям социально-экономического развития и входит в первую десятку успешных субъектов РФ. В то же время по уровню заработной платы, сообщил парламентарий, республика находится в четвертой десятке. А по среднему размеру пенсии в округе мы уступаем Самарской, Пермской, Кировской и Нижегородской областям и Республике Удмуртия, занимая 6 место. По пенсионной «минималке» среди субъектов Приволжского округа и вовсе «делим с Чувашией 13 место с конца».

Сафину, конечно же, известно, что в бюджете предусмотрен рост зарплаты бюджетников. Но, по его мнению, это лишь поддерживает существующее положение: «Прорыва не получается».

Депутат отметил, что при официальной двузначной инфляции в 12-14% «существенного улучшения качества жизни ожидать трудно». К тому же она не отражает истинное положение дел: «В реальности инфляция составляет все 20-25%. Количество людей, которые живут от зарплаты к зарплате, не уменьшается».

Депутат убежден, что, исходя из возможностей нашей республики, на этот вопрос нужно обратить особое внимание, так как уровень зарплат — это зеркальное отражение экономики.

«Сегодня мы слышим, что крепкий рубль — это плохо. Когда он слабый — тоже плохо. Когда же хорошо?», — задал он риторический вопрос.

Далее выступавший заявил, что в сегодняшней ситуации (такова позиция КПРФ) ставки по кредитам необходимо понизить до 1,5-2% и упростить налоговые условия. Для сравнения он упомянул про Германию и Италию — там ставки ниже 2%.

«В 30-е годы мир капитализма находился в Великой депрессии. Советский союз показывал двузначные темпы роста. Наша фракция считает, что Госсовету РТ необходимо обратиться к федеральной власти с предложением о снижении кредитных ставок. Низкие кредиты на сырье, комплектующие, налоги будут работать на увеличение товарной массы, услуг, доходов и расширение налоговой базы», — обозначил свое предложение член фракции КПРФ.

Упомянул он и о необходимости ввести прогрессивное налогообложение, то есть налог на богатых: «Об этом многие говорили. Но почему-то наша система остановилась на 15%. Ни финансового, ни научного объяснения этому нет».

Затем перешел к вопросу обеспечения мобилизуемых необходимыми вещами и снаряжением. «Было бы целесообразно в этих условиях сократить расходы на праздники, в том числе на Новый год. А также, если возможно, рекомендовать акционерным организациям с госучастием отказаться от дивидендов и передать доходы в бюджет республики», — предложил парламентарий.

Эдуард Шарафиев сказал, что, судя по выступлениям сегодняшних спикеров, они «только вчера узнали о санкциях, только сегодня узнали о СВО» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если у некоторых людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем»

«Бюджет, в принципе, очень хороший, сбалансированный. Да, есть большой дефицит, но он нацелен на развитие», — одобрил главный документ депутат от партии ЛДПР Эдуард Шарафиев. «Но, честно говоря, бюджет оторван от реалий», — следом заявил он.

Депутат сказал, что, судя по выступлениям сегодняшних спикеров, они «только вчера узнали о санкциях, только сегодня узнали о СВО».

Он поддержал коллег из КПРФ в том, что затраты нужно скорректировать и отказаться от праздников. Более того, он предложил пойти дальше: посмотреть на существующие траты. Например, на генпланы в районах, которые при отсутствии средств «просто улетят в корзину». Беспокоят его и большие затраты дорожного фонда. Депутат сообщил, что сельские поселения при самообложении делают те же асфальтовые дороги в 2-3 раза дешевле.

Также Шарафиев обратил внимание на то, что в бюджете Татарстана «ничего нет о поддержке наших бойцов». «Хотя бы от республики собрать им всем аптечки. Чтобы у мобилизованных было чувство и понимание, что республика их всецело поддерживает», — высказал он пожелание.

Также депутат считает, что обязательно нужна поддержка семьи в плане и учебы, и досуга: «Если кормилец уходит из семьи, все это нужно как-то обеспечить». Горячее питание детей в школах — само собой. Но в связи с этим нужна поддержка районов: «Они у нас тоже разные».

Кроме того, выступавший напомнил, что вносил законопроект по поддержке детей войны 1941-1945 годов рождения. «Мы до сих пор не поддерживаем детей той войны. О чем мы можем говорить нынешним детям?», — пожурил он собравшихся. И предложил создать штаб, который будет регулировать все эти вопросы.

На эту реплику сразу же откликнулся премьер-министр республики Алексей Песошин, который сообщил, что такой штаб уже создан.

«Есть конкретные территории и части, которым мы оказываем помощь. Все рекомендации есть. Все средства сейчас собираются в одном месте. Если у некоторых людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем: пожалуйста», — пояснил он.

Премьер-министр признал, что ситуация действительно быстро меняется:

«Все затраты бюджета на СВО и оказание помощи мобилизованным предусмотреть сразу невозможно. Тем не менее, мы собирали батальон «Тимер»: вплоть до экипировки и аптечки. Нынешние мобилизованные тоже полностью снабжаются. Такое решение принято на уровне федерального правительства». Он предложил включить Шарафиева в штаб.

Получило отклик и другое заявление выступавшего. «Представьте, пожалуйста, комитету конкретные примеры. Если смогли в три раза дешевле сделать качественную дорогу, мы обязательно этот отработаем. Правительство скажет нам огромное спасибо», — прозвучал голос из зала.

А Песошин добавил, что в республиканском Минстрое появился новый заместитель, который отвечает за стоимость строительства дорог. Все они проходят госэкспертизу.

«Пройдет время, и мы еще скажем Западу спасибо»

«Мы впервые принимаем главный финансовый документ в таких условиях», — подчеркнул депутат от «Единой России» Тахир Хадеев.

По его словам, особенность заключается еще и в том, что как сама РФ, так и ее субъекты («тем более, Татарстан») работают в кооперации с очень многими странами: «И, надо сказать, успешно».

В том числе, по словам Хадеева, в последние годы в нашей республике серьезно занимаются вопросами импортозамещения. Он привел в качестве успешного примера тепличный комбинат «Майский», которым руководит коллега, депутат Госсовета Ильшат Ганеев. По словам Хадеева, тот занял принципиальную позицию: все только российское и татарстанское и «сейчас зависимость от импорта у него осталась буквально на нескольких гибридных семенах». «Вот такие есть лидеры производства», — похвалил он Ганеева.

По информации парламентария, проблема импортозамещения также не решена в нефтехимии, машиностроении и АПК. «Трудности нас объединяют. При систематической работе правительство республики справится с этой задачей. Пройдет время, и мы еще скажем западу спасибо», — выразил он уверенность.

Также Хадеев затронул такой важный вопрос как обеспечение кадрами. Особенно в сфере АПК. По его словам, основной сдерживающий фактор развития этой отрасли как раз недостаток квалифицированных кадров.

«В этом году были прекрасные погодные условия, и уборка шла больше 40 дней. Это очень много без одного дождя. Это тоже говорит о том, что не хватает кадров», — заключил он. И привел в подтверждение цифры:

Численность работающих на селе упала с 80 тыс. человек в 2011 году до 42 тысяч. С учетом ЛПХ и КПХ это 142 тысячи работников. Этот показатель тоже сильно упал, а ведь «село — основа любого государства».

Хадеев напомнил, что вопрос продовольственной безопасности — ключевой в нынешних условиях. Минниханов, убежден он, это понимает: «Некоторые статьи [в бюджете] даже превышают уровень прошлого года».

Он сообщил, что именно малые формы хозяйствования дают серьезный процент. сельхозпродукции. В прошлом году их доля составила больше 50%. «Несмотря на это, в Татарстане в 2023 году запланировано уменьшение грантовой поддержки малых форм на 65%. В 2022 году было выделено 664 млн рублей, а на следующий запланировано 228 млн. Это приведет к сокращению сельского предпринимательства», — с сожалением заметил Хадеев.

Затронул он и вопрос высоких цен. По информации парламентария, рост стоимости некоторых запчастей, которые не зависят от зарубежных поставок, доходил до 170-500%.

«Работать на селе очень трудно. Но сегодня зерно продают по себестоимости или даже ниже. Этот вопрос тоже требует пристального внимания», — в заключение сказал он.

Работа над проектом бюджета перед рассмотрением на сессии завершается. В первом чтении депутаты, как предполагается, примут документ на заседании Госсовета РТ в первом чтении 20 октября.