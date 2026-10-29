news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 13:42

«Ничего исключать нельзя»: агент Ильи Сафонова о возвращении в Казань

Читайте нас в
«Ничего исключать нельзя»: агент Ильи Сафонова о возвращении в Казань
Фото: ak-bars.ru

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Ванкувера» Ильи Сафонова, в разговоре с «РБ Спорт» отреагировал на слухи о возможном возвращении хоккеиста в «Ак Барс».

По условиям контракта россиянин может вернуться в КХЛ после 1 декабря.

В межсезонье Сафонов отправился за океан, подписав соглашение с «Ванкувером». Пока форвард не провел ни одного матча в НХЛ и выступает за фарм-клуб в АХЛ — «Эбботсфорд».

«Сейчас сложно о чем-либо говорить, потому что это процесс непростой, займет определенное время. Но ничего исключать нельзя. Поэтому на текущий момент ситуация следующая: такая возможность существует, но, как только это станет официальным, „Ак Барс» об этом обязательно объявит», — заявил Дементьев.

На уточняющий вопрос, как может быть оформлено возвращение, агент отметил, что не стал бы строить прогнозы до появления документов.

«На текущий момент он является игроком системы „Ванкувер Кэнакс». Поэтому сейчас нет предметов для разговора, только для домыслов», — подчеркнул Дементьев.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Кто может получить скидку на автомобиль по льготному автокредиту в 2026 году

Кто может получить скидку на автомобиль по льготному автокредиту в 2026 году

29 октября 2026
«Не нужно ждать гололеда»: почему стоит сменить резину на авто уже сейчас

«Не нужно ждать гололеда»: почему стоит сменить резину на авто уже сейчас

29 октября 2026
Новости партнеров