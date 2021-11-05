NI: Заявление Путина о разработке вооружения с технологиями ИИ встревожило Пентагон

Заявление Президента России Владимира Путина о планах активной разработки оружия с использованием искусственного интеллекта вызывает тревогу у Пентагона. Об этом говорится в статье, опубликованной в National Interest, сообщает РИА Новости.

Автор статьи считает, что прогресс РФ в сфере высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов.

Кроме того, особую опасность для США представляет все более тесное сотрудничество РФ и Китая в сфере IT.

«Сейчас большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ», — сказал автор.

На совещании с руководством Минобороны России и предприятий ОПК, которое прошло 3 ноября, Владимир Путин обсудил развитие российского вооружения. Тогда же глава государства отметил, что одним из ключевых направлений работы является разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия.