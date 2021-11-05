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Политика
5 ноября 2021  19:01

NI: Заявление Путина о разработке вооружения с технологиями ИИ встревожило Пентагон

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Заявление Президента России Владимира Путина о планах активной разработки оружия с использованием искусственного интеллекта вызывает тревогу у Пентагона. Об этом говорится в статье, опубликованной в National Interest, сообщает РИА Новости.

Автор статьи считает, что прогресс РФ в сфере высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов. 

Кроме того, особую опасность для США представляет все более тесное сотрудничество РФ и Китая в сфере IT. 

«Сейчас большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ», — сказал автор. 

На совещании с руководством Минобороны России и предприятий ОПК, которое прошло 3 ноября, Владимир Путин обсудил развитие российского вооружения. Тогда же глава государства отметил, что одним из ключевых направлений работы является разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия.

#владимир путин
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