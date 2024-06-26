Ни хао от Минниханова: новые возможности для Татарстана на западе Китая

Рустам Минниханов совершил очередную поездку в Китай

Фото: rais.tatarstan.ru

Визит делового характера

«Ни хао! В Китае принимаем участие в Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия». Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности», – именно так сегодня Рустам Минниханов обратился к своим подписчикам в соцсетях.

Об экономической тематике поездки свидетельствует, что вместе с Раисом Татарстана в Поднебесную выехали вице-премьер РТ – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Следует отметить, что делегация Татарстана отправилась в Китай, получив приглашения по итогам визита Владимира Путина в Харбин 16-17 мая 2024 года.

Рустам Минниханов пару месяцев назад посетил город Чанчунь, где развиты машиностроение, нефтяная и химическая отрасли, фармацевтическое производство, текстильная и пищевая промышленность, электроэнергетика, а также растениеводство.

В ноябре 2023 года татарстанский лидер прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь, где принял участие в церемонии открытия Китайской выставки высоких технологий, а также провел ряд встреч с руководством провинции и посетил несколько предприятий.

Как видим, в последнее время визиты в Китай татарстанского руководства носят частый и систематический характер. О системности говорит не только географическое разнообразие. А также отраслевое и культурное.

В этот раз Рустам Минниханов принял участие в работе 8-го ЭКСПО «Китай – Евразия» Фото: rais.tatarstan.ru

Близкие Татарстану Урумчи

В этот раз Рустам Минниханов принял участие в работе 8-го ЭКСПО «Китай – Евразия». Оно проходит в городе Урумчи с 26 по 30 июня. Выставку организовали министерство коммерции Китая, МИД КНР, китайский совет по содействию международной торговле, а также народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Город Урумчи расположен на северных склонах Тяньшанских гор. В его промышленности преобладают нефтяная, текстильная и металлургическая отрасли. Также здесь находится самый крупный в Китае центр ветряной энергии. В регионе и его столице большое количество мусульман: ислам, исповедуемый уйгурами, дунганами и казахами, на втором месте по распространению среди религий горожан. В Синцзяне также есть татарские мечети.

В ходе своего визита Рустам Минниханов вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным посетили одну из мечетей Урумчи. Она была построена в 1897 году на средства, собранные местной татарской диаспорой, и является одной из старейших в городе. Камиль хазрат подарил мечети от Духовного управления мусульман РТ обновленные мусхафы «Казан басмасы».

В ходе своего визита Рустам Минниханов вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным посетили одну из мечетей Урумчи Фото: rais.tatarstan.ru

Выступление на форуме

В рамках работы форума Минниханов выступил на встрече комитета Компартии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума. Обращаясь к участникам, Рустам Минниханов поблагодарил принимающую сторону за внимание к российской делегации.

«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество – пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», – подчеркнул он.

Нынешнее ЭКСПО посвящено углублению сотрудничества Китая с соседними странами Евразии. Татарстан находится в самом центре европейской части России, на пересечении важнейших торговых артерий, соединяющих Европу и Азию, напомнил Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что республика вносит свой вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.

В рамках работы форума Минниханов выступил на встрече комитета Компартии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума Фото: rais.tatarstan.ru

«У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество документов между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские связи с шестью городами Китая. В Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, в Казани – Генеральное консульство вашей страны», – отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов обратил внимание, что с учетом разветвленной транспортной сети для Татарстана актуальным остается вопрос логистики. В Китае реализуется проект Шелкового пути – «Один пояс, один путь». В рамках реализации этого проекта и планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно-логистических коридоров. В конце прошлого года введена в строй скоростная автомобильная дорога М12 «Москва – Казань» в составе транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

«Высокая инвестиционная привлекательность Татарстана способствует росту интереса к нашей республике со стороны иностранных государств. Будем рады найти на выставке ЭКСПО новых партнеров», – заключил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономномного района Ли Ифэем Фото: rais.tatarstan.ru

Встреча с партийным лидером

Также Раис Татарстана встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономномного района Ли Ифэем.

На встрече отметили, что в соответствии с совместными заявлениями лидеров двух государств о планах экономического сотрудничества предстоит кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической отраслях.

Рустам Минниханов рассказал, что с прошлого года в Татарстане проводится крупный бизнес-форум «РОСТКИ», нацеленный на расширение деловых контактов с Китаем. Также пригласил деловые круги посетить форум.

Минниханов в Китае посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса Фото: rais.tatarstan.ru

Строить по-китайски

Кроме того, Рустам Минниханов в Китае посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Она ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительств.

Xingtuan Construction Engineering Group в настоящее время имеет 10 дочерних компаний, число сотрудников превышает 9000 человек. Объем производства в 2023 году составил 47,08 миллиарда юаней. Входит в число 500 крупнейших китайских предприятий.

Раису Татарстана рассказали о принципах работы компании. Сегодня она реализует свои проекты в 21 провинции Китая и 18 зарубежных странах. Из реализованных проектов: крупнейшие центры водного хозяйства в Синьцзяне, самая длинная китайско-пакистанская автомагистраль в горах Каракорум, такие известные ключевые проекты, как крупнейшая в мире группа искусственных островов - Пальмовый остров Дубай.

Рустам Минниханов на китайской земле постоянно обращал внимание на взрывной рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной Фото: rais.tatarstan.ru

Нет предела росту товарооборота Татарстана с Китаем

Рустам Минниханов на китайской земле постоянно обращал внимание на взрывной рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной

«Товарооборот по итогам прошлого года увеличился в 2 раза и превысил 3 млрд долларов», - подчеркнул Минниханов.

При этом для дальнейшего роста товарооборота нет преград, что отмечают и сами китайцы.

«Товарооборот в $3 млрд — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении», — прогнозировал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

В планах расширение кооперации в проектах по созданию электромобилей, водородной техники, увеличению поставок автокомпонентов и станков.

Древний мыслитель и философ Китая Конфуций утверждал, что три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.

На примере частых визитов Рустама Минниханов в Китай мы видим, как Татарстан не упускает любую возможность для наращивания и укрепления своих связей с Китаем - стратегическим партнером России. И отдача от таких визитов - растущий взрывными темпами товарооборот Татарстана с Китаем и все больший и больший интерес Поднебесной к сотрудничеству с нашей республикой.