«Ни в хоккей, ни в футбол не сложилось: «Ак Барс» опубликовал видеообзор игры с «Амкалом»

«Ак Барс» опубликовал видеообзор с матча против команды футбольных блогеров «Амкал».

Напомним, футбольный матч, в котором хоккеисты «Ак Барса» уступили с счетом 1:5, состоялся 2 апреля на стадионе «Рубин» в Казани.

В составе «Ак Барса» участие в матче приняли Данис Зарипов, Кирилл Адамчук, Дмитрий Юдин, Эмиль Галиаскаров, Даниил Журавлев, Александр Бурмистров, Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов, Никита Лямкин и Олег Кузьмин. Место в воротах занял капитан команды Данис Зарипов.

«Реакция на предложение сыграть с "Амкалом" была обычной. В свободное время мы сыграем в футбол хоть с кем. Неважно было. Мы могли хоть с "Рубином" сыграть, но мы понимаем, что с нами они играть не будут», – сказал перед игрой Зарипов.

Матч прошёл в формате двух таймов по 35 минут. Счет на 10-й минуте матча открыли барсы усилиями Даниила Журавлёва. Дальше забивали только гости, которые отметились пятью безответными голами. Итоговый счет – 5:1 в пользу футболистов «Амкала».

После игры голкипер и по совместительству капитан команды подвел итоги матча.

«У нас не было какой-то там суперзадачи не пропускать. Мы хотели выйти получить удовольствие, поиграть. Если сможем, то забьем. Вот, одну хотя бы смогли забить. Короче, в этом году ни в хоккей, ни в футбол не сложилось. На следующей неделе в волейбол попробую», – подытожил Данис.

Товарищеский матч

«Ак Барс» — «Амкал» — 1:5 (1:1)