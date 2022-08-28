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Ру Тат
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Политика
28 августа 2022  12:36

NI: Спецслужбы США раздували угрозу, потому что не смогли разгадать планы РФ на Украине

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Разведывательные службы Соединенных Штатов ошиблись относительно планов России на Украине. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Рамзи Мардини, передает РИА Новости.

Американские специалисты высказывали разные предположения и давали много прогнозов по ходу спецоперации, однако все выводы основывались на непроверенных сведениях и теории вероятности. Поэтому Вашингтон интерпретировал информацию так, как удобно ему. 

Колумнист пишет, что продвинутая система контрразведки в России представляет большую проблему для западных спецслужб. По словам Рамзи Мардини, практически все предположения и предупреждения специалистов США оказались ложным.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — сказал автор статьи. 

Он резюмировал, что подобными приемами американские власти вводили общественность в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее противостояние с Москвой.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

 

#спецоперация на Украине
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