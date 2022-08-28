NI: Спецслужбы США раздували угрозу, потому что не смогли разгадать планы РФ на Украине
Разведывательные службы Соединенных Штатов ошиблись относительно планов России на Украине. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Рамзи Мардини, передает РИА Новости.
Американские специалисты высказывали разные предположения и давали много прогнозов по ходу спецоперации, однако все выводы основывались на непроверенных сведениях и теории вероятности. Поэтому Вашингтон интерпретировал информацию так, как удобно ему.
Колумнист пишет, что продвинутая система контрразведки в России представляет большую проблему для западных спецслужб. По словам Рамзи Мардини, практически все предположения и предупреждения специалистов США оказались ложным.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — сказал автор статьи.
Он резюмировал, что подобными приемами американские власти вводили общественность в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее противостояние с Москвой.
24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.