«Ни шляпки вам, ни корешка!»: секреты «тихой охоты» от бывалого грибника

Александр Латышев: «Судя по погоде, грибной сезон что-то нынче «не разгорается». Дождей мало»

Фото предоставлено Александром Латышевым

Кто о чем, а я о грибах

Благо сезон «тихой охоты» в самом разгаре. Хотя… Это как посмотреть. Согласно календарю – да, а вот судя по погоде, грибной сезон что-то нынче «не разгорается». Дождей мало. А для грибов небесная влага – первое дело.

Самый верный индикатор того, что грибы пошли, – городской рынок. Ушлые бабули тут же наладят логистику доставки даров природы на прилавок, как только боровики, грузди, опята, лисички и прочая лесная вкуснятина даст себя обнаружить.

Кто хозяин на планете?

Для полноты картины отметим, что видов грибов вокруг нас великое множество, по некоторым данным, до полутора миллионов! Это настоящее отдельное царство природы, сочетающее в себе признаки как растений, так и животных. Есть мнение, что реальными хозяевами нашей планеты являются не люди и животные, а именно грибы. Приятно это или нет для нашего самолюбия, но организм каждого человека попросту колонизирован определенными видами грибковых микроорганизмов. С какими-то мы живем постоянно, и они даже поддерживают наше здоровье. А с какими-то приходится бороться уже с помощью медиков.

Конец лета и осень – кульминация грибного сезона в средней полосе России Фото предоставлено Александром Латышевым

Интересный факт: японский ученый-миколог Тосиюки Накагаки опубликовал в журнале Nature результаты эксперимента, доказывающие, что мицелий (по-другому – грибница. То, что мы кладем в лукошко, только ее плодовые тела) умеет собирать и систематизировать информацию об окружающей среде, понимает свое местоположение в пространстве и передает эту информацию своим потомкам – частям грибницы, которые были отделены от материнского организма.

И еще. Зафиксировано, что крупнейшим живым организмом на планете является грибница опенка темного. Ее обнаружили в национальном парке Малур в американском штате Орегон. Грибница обитает на площади почти в тысячу гектаров, что равно примерно 1600 футбольным полям. Возраст ее – 2500 лет. Вес – более 600 тонн. Вероятно, на Земле есть и более крупные грибницы, которые пока не обнаружены.

О боровиках и «тряпушках»

Что касается собственной практики, то я всю жизнь живу рядом с грибами. И сейчас, будучи казанцем, большую часть времени провожу в грибных местах, благо дача расположена в полосе марийских лесов в Высокогорском районе нашей республики. Конечно, год на год по урожайности не приходится, но без грибов никогда не остаемся – маринуем, солим, сушим, замораживаем. Самыми ценными для наших лесов считаем, конечно, белый гриб – боровик, а также рыжик сосновый (не путать с еловым), сырой груздь (ему далеко уступают грузди черный, тополиный, горький, сухой, скрипун). Другие съедобные грибы – подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, опята, волнушки, белянки и прочие – тоже привечаем, каждый по-своему хорош.

Местные жители, очень привередливые в отношении грибов, зонтик считали поганкой. А сегодня ищут его так же охотно, как и грузди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вообще самым вкусным грибным блюдом считаю «коктейль» из даров леса – суп или поджарку из нескольких видов грибов. Но это уже на любителя. Боровик, конечно, гриб ценный, но ни с чем не сравню, например, особым способом замаринованную зеленушку (семейство рядовок) – самый поздний для сбора гриб, за которым в молодой сосняк ходим уже практически по снегу. А пробовали ли вы пасту из зонтика (семейство шампиньоновых)? Очень специфично и вкусно. Кстати, когда много лет назад обрели дачу в таежной деревне, местные жители, очень привередливые в отношении грибов, зонтик считали поганкой. Впрочем, и все другие виды, кроме белых, груздей и рыжиков, они называли «тряпушками». Сегодня зонтик здесь ищут так же охотно, как и грузди.

Гриб, который заслуживает памятника

Но из всех грибов самый уважаемый (пусть и не самый ценный) для меня – масленок. Вот кому я поставил бы памятник! Заготавливать его можно с мая по ноябрь. Причем в предзимье удается собрать самые крепкие, «сахарные» маслята, которые из-за холодов уже не бьет муха. Этот гриб тоже, конечно, зависит от погоды, но за лето и осень он все равно найдет комфортные для себя деньки, когда выныривает из-под земли рассыпчато, мощно, массово. Вот тогда у грибников начинается серьезная работа. Только успевай наклоняться да заполнять корзины. Ведь день-два – и гриб «скис», насекомые не меньше нас любят ароматную мякоть и тут же заселяют ее личинками. Тут уж кто кого опередит…

Собрать гору маслят – это еще четверть дела Фото предоставлено Александром Латышевым

Собрать гору маслят – это еще четверть дела. Обрабатывать их, снимая с каждой скользкой шляпки кожуру, а с ножки «юбочку», – занятие для особенно усидчивых и терпеливых. Зато какое маринованное яство получается потом на выходе у опытной хозяйки – язык проглотишь!

Советы непотустороннего

Рассказывать о грибах можно бесконечно. Тема эта, как и наши леса, бескрайняя. Увы, есть здесь место и для трагических случаев. Имею в виду отравления грибами. Вот опять сообщение: в Подмосковье несколько ребят из детского лагеря были отправлены в реанимацию после того, как попробовали какие-то неизвестные грибы. Немало грибников каждый сезон медики спасают и у нас в Татарстане.

Влиться в ряды собирателей грибов может любой желающий, но важно помнить, что в этом занятии есть свои тонкости Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому в завершение – простые, но важные советы тем, кто не избегает соблазна поохотиться за дарами леса.

Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы полностью уверены. Сомнения типа «вроде бы это сыроежка» здесь неуместны. Та же зеленая сыроежка (а всего их род насчитывает, не поверите, 750 видов!) очень похожа на молодую бледную поганку – смертельно ядовитую особь. Поэтому лучше идти в лес с опытным грибником, который при необходимости проверит после похода весь ваш сбор.

Без жалости оставляйте шляпки и ножки, «разрисованные» личинками насекомых. Такие грибы хороши только для компостной ямы на даче, но не в тарелке с супом.

Не нагибайтесь за перезрелыми грибами, они тоже опасны. Лучше повнимательнее осмотритесь вокруг: возле гриба-«пенсионера», как правило, можно найти и его «внучат».

Не место для сбора грибов – обочины автотрасс и железных дорог, а также городские парки и скверы. Плодовые тела мицелия способны как губка впитывать вредные вещества.

Для сбора годятся только корзины или лукошки. В них грибы «дышат». А в полиэтиленовом пакете крошатся, мнутся и мокнут. Попадет в пакет по ошибке поганка – ее крошки могут оказаться потом на столе, даже если гриб и выбросить.

Для сбора годятся только корзины или лукошки. В них грибы «дышат» Фото предоставлено Александром Латышевым

Есть много советов, как заготавливать грибы. Надо знать также, кому они противопоказаны, а кому употреблять их необходимо с осторожностью. Но это уже, как говорится, тема отдельного разговора.

Так что, дорогие любители «тихой охоты», если уж собрались в лес, то мое пожелание: ни шляпки вам, ни корешка!