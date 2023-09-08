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«Ни шагу назад»: боец из Татарстана рассказал, почему пошел в зону спецоперации
Военнослужащий с позывным Коба приехал в краткосрочный отпуск в Набережные Челны, но скоро вновь должен будет отправиться на передовую. Боец объяснил, почему он отправился на специальную военную операцию и как родные отнеслись к его выбору. С того момента, как он ушел на передовую, прошел почти год.
«Мне 43 года. Сейчас вспоминал, время летит просто быстро. Помните, где фотографию вам скинул, где порванное было. Вот этот шеврон оттуда у меня. Это к нам батюшка приезжал с Пензы, батюшка Андрей. Вот он нам раздавал эти шевроны. И вот это для меня тоже оберег, и я его с собой ношу всегда. Если посмотреть, там даже маленькие дырочки есть от осколков», — сказал он.
Военнослужащий уверен, что участники спецоперации — в первую очередь патриоты. Так, Коба рассказал о боевом товарище из Казани, который в мирной жизни был байкером.
«Очень чистый, откровенный человек. Человек честный. Он, когда погибал, так получилось, что в шею осколок зашел, просто не успели. Кровопотеря была. Дословные слова были: „Давите эту гниду до конца, ребят. Ни шагу назад“. Вот это для меня герой-пацан», — заявил боец.
Жена военнослужащего рассказала, то для Кобы защита Родины — любимая работа.
«Он любит свою работу. Его работа — защищать Родину. Я горжусь им за то, что он не струсил, а туда пошел. Хоть и тяжело там. Вы говорите, страшно. А я боюсь, что он не вернется», — заплакала она.
Скоро Коба вновь отправится в зону спецоперации. Впрочем, родным он пообещал, что обязательно вернется живым и здоровым.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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