«Ни пуха!»: В Казани прошел предпоказ фильма «Тополиный пух»

Фотограф: Елизавета Мифтахова, представлено организаторами

С 1 августа в прокат выйдет фильм, открывший в этом году фестиваль нового российского кино «ГорькийFest» в Нижнем Новгороде — «Тополиный пух». Создатели активно подогревают интерес отечественного зрителя, и 27 июля провели предпремьерный показ для жителей Казани в кинотеатре «Родина». Почему тополиный пух не такой тополиный, как кажется — в материале «Татар-информа».

Показ картины предваряла автограф-сессия с актерами Виталием Хаевым и Андреем Титченко, а также режиссером картины Артемом Лемпертом и сценаристами Ильей Петрухиным и Олегом Гольдфайном. За фотографиями выстроились длинные очереди — свободных мест почти не было.

Фото: Елизавета Мифтахова, представлено организаторами

Показ шел в двух залах с разницей в полчаса, и Виталий Хаев даже шутил, что так ни разу и не увидел до конца свою партию в фильме. К слову, Хаев сыграл в фильме роль дедушки-киллера, который с первой сцены создает обманчивое впечатление главного антагониста. Обманчивое — в этом фильме нет однозначных героев и злодеев.

Ведущие роли заняли Антон Лапенко и Аглая Тарасова. Известный скорее по роли мечтательного инженера, на этот раз Лапенко примерил форму охранника Саши. Некогда «особа» стала бывшей женой, и Саша вынужден делить квартиру с детьми и ее новым мужем Майором. Мечта стать пилотом так и осталась мечтой, а искать смысл жить дальше уже нет сил — смерть становится новой «особой» Саши. При помощи Майора он нанимает для себя киллера.

Напротив Юля, героиня Тарасовой, которая, несмотря на абьюз и манипуляции парня Марата (Антон Филипенко), крохотную квартирку и нависшую над ее головой «статью», неугомонна в своем желании жить. Она готова жертвовать собой ради близких — соблазнить усатого охранника и откупиться от полиции.

Тем временем загадочный киллер выходит на охоту, а помогать ему будет внук Илюша (Андрей Титченко). Есть в их химии что-то от комедии «Батя», предыдущего крупного релиза кинокомпании Good Story Media.

Юный актер, успевший сняться в сериалах «Мажор», «Цикады» и «Склифосовский» Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Режиссер Артем Лемперт во время обсуждения фильма упомянул в списке референсов картину Акиры Куросавы «Расемон». Легендарная лента еще более легендарного японского постановщика, который в середине прошлого века оживил жанр детектива, использовал принцип ненадежного рассказчика — каждый видит (запоминает и интерпретирует) события по-своему. Куросава пользуется субъективным восприятием персонажей (а не только зрителей), чтобы стереть грань между добром и злом. Тех же целей добивается и «Тополиный пух».

Сюжет поделен на четыре новеллы: «Охранник», «Стриптизерша», «Киллер» и «Тополиный пух». Первые три повторяют события одного дня глазами каждого из героев, а в четвертой история подводит итог. Саша выбирает жизнь, Юля бросает Марата, а Киллер находит себя в роли деда. Тополиный пух наконец сгорает, остается необремененная «мишурой» жизнь.

«Тополиный пух представился нам красивой аллегорией. Он липкий и неприятный, но он пройдет, а жизнь останется интересной и яркой. Тополиный пух ее собой не закроет», — рассказал в интервью «Татар-информу» Лемперт.

Фото со съемочного процесса, представлено организаторами.

С самим тополиным пухом связана забавная история. Как вспоминают создатели, съемки фильма пришлись на осень, когда в Таганроге никакого тополиного пуха нет. Пришлось идти на хитрость — команда фильма собрала камыш, стерла в порошок, обесцветила его в перекиси и загрузила в мешки. Так улицы Таганрога замело белым камышом, и, возможно, вскоре им зарастут улицы города.

Шесть лет разработки — то, что иногда называют «производственным адом». Три года писался сам сценарий, а за время производства часть сцен и целых сюжетных линий попала под нож. Однако съемки прошли в «дружной семейной атмосфере», и уже сейчас напрашивается спин-офф про киллера и его внука. Как напоминает режиссер, все в руках зрителей.

Помимо «Иванушек» в фильме засветился Руслан Габидуллин, главный голос студии «Кубик в кубе» Фото со съемочного процесса, представлено организаторами.

Фильм интересным образом обыгрывает классические тропы и заигрывает с щекотливыми темами. Несмотря на то, что «Тополиный пух» написан теплыми, ностальгическими красками, не всякий родитель захочет показывать своему ребенку ночной клуб «Ля Мур Мур» (который по словам создателей зажил своей жизнью после съемок), продажных полицейских или охранника с деструктивными наклонностями. Чего-то подобного можно было ожидать от Жоры Крыжовникова на рассвете его карьеры.

Сегодня российское кино неуверенно, но стремится к своему ренессансу. Подобные камерные комедии, сказочные как Саша, но настоящие как Юля, вполне найдут своего зрителя и даже подарят надежду. А что с ней делать, решат уже зрители.