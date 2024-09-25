«Ни потерпевших, ни виновных»: о казусе дела эксперта по проекту лыжной трассы в Казани

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Связи между заключением экспертизы и обвалом трассы нет»

Сегодня Приволжский суд Казани выслушал свидетелей по делу главного эксперта Управления государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре Лилианы Кузьминой. Судебное разбирательство порядком затянулось и длится уже второй год.

Обвиняют эксперта по одной статье, да и по той уже истекли сроки давности наказания.

Лилиану Кузьмину – главного эксперта Управления госэкспертизы по строительству и архитектуре – обвиняют в халатности. Уголовное дело было возбуждено после того, как ливень в 2022 году разрушил систему водоотведения с лыжероллерной трассы «Спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный».

Трассу для лыж и биатлона размыло, а Кузьмина стала фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в свое время она подписала документы о том, что трасса спроектирована правильно, без фактической проверки.

На сегодняшнем процессе первый свидетель сразу после допроса попросила суд больше не вызывать ее, так как ей приходится ездить из Москвы в Казань, чтобы присутствовать на процессе. Второй свидетель и вовсе попросил оправдать Кузьмину.

«В связи с тем, что Лилиана не является должностным лицом, нет причинно-следственной связи между рассмотрением раздела экспертизы и обвалом, прошу оправдать Кузьмину», – высказалась в конце допроса начальник юридического отдела Госэкспертизы РТ Гульназ Асхатова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Ни субъекта, ни объекта преступления»

Ту же позицию заняла и сторона защиты в лице адвоката Лаврентия Сичинавы. По его версии, в деле нет ни субъекта, ни объекта преступления.

«Потерпевший был дважды допрошен в суде и оба раза сказал, что никакого ущерба ему нанесено не было. Все недочеты исправил застройщик. А поскольку застройщик строил все это без наличия разрешения на строительство, то он все риски берет на себя. У нас нет ни ущерба, ни потерпевшего, а значит, нет и общественно опасных последствий», – рассказал Лаврентий Сичинава.

Срок давности по статье вышел еще в прошлом году. То есть признай вдруг подсудимая свою вину, судебное разбирательство прекратилось бы и никакого наказания она бы все равно не понесла. Тем не менее защита планирует идти до конца и защитить честное имя Лилианы Кузьминой.

«За этот год я перенесла стресс, операцию, лишилась одного органа. Все из-за этого судебного разбирательства», – поделилась Лилиана Кузьмина.

Напомним, что суд стартовал в июле 2023 года. Обвал трассы произошел в 2022-м. Что интересно, из тринадцати экспертов по этому проекту к ответственности привлекли только одну Кузьмину.

Ущерб по этому делу о халатности был заявлен следствием в 7 млн 150 тыс. рублей. Но на допросах выяснилось – нет ни потерпевших, ни ущерба. Застройщик, ООО «СК ЭТАЛОН», выполняя гарантийные обязательства, отремонтировал трассу.