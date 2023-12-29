«Ни одной жалобы»: Кондратьев отметил высокий уровень работы участковых избиркомов в РТ

Участковые избирательные комиссии в Татарстане работают на очень достойном уровне. Об этом заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, заметив, что в уходящем году при проведении избирательных кампаний в регионе не было зарегистрировано ни одной жалобы.

«На выборах депутатов Госсовета РТ в этом году и на дополнительных выборах муниципальных депутатов не было ни одной жалобы в Центральную избирательную комиссию и разочарований со стороны избирателей. Это показывает уровень подготовки наших участковых избирательных комиссий, и мы этим уровнем довольны. Желаем им успехов при проведении избирательной кампании такого уровня, главной избирательной кампании — выборов Президента РФ», — отметил спикер.

По словам Кондратьева, Татарстан серьезно готовится и к выборам в Государственный Совет РТ, которые также запланированы на 2024 год.

«Мы готовим и наблюдателей. Получили очень много заявок. Общественное наблюдение крайне важно. На избирательных участках будут применяться все стандарты безопасности. Всего в Татарстане у нас имеют возможность проголосовать 2 млн 928 тыс. 190 избирателей», — подчеркнул глава Центральной избирательной комиссии региона.