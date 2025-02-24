Ни одной умершей роженицы, уникальные операции и помощь бойцам СВО: о работе РКБ в 2024-м

Уникальные операции, после которых пациент сразу встает на ноги, а не восстанавливается в течение месяца, 2,5 тысячи операций раненым бойцам СВО, ни одной умершей за год роженицы, снижение показателей младенческой смертности – таковы достижения РКБ Татарстана за прошлый год. О них сегодня говорили на итоговом больничном совете клиники.





Перед началом заседания для министра здравоохранения Марселя Миннуллина провели экскурсию по выставке, где представили самые значимые достижения РКБ за прошлый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В диабетическом центре впервые открыли лазерную операционную»

Уникальные операции, нулевая смертность рожениц и помощь участникам СВО – это лишь малая часть достижений РКБ Татарстана за прошлый год, сегодня о них говорили на итоговом больничном совете клиники. Перед началом заседания для министра здравоохранения Марселя Миннуллина провели экскурсию по выставке, где представили самые значимые достижения РКБ за прошлый год.

Один из стендов был посвящен Республиканскому диабетологическому центру, который в прошлом году стал региональным.

«Особое внимание мы уделяем диспансерному наблюдению в курируемых нами районах. По системе “зеленый коридор” мы приглашаем пациентов, обслуживание проводится в приоритетном порядке, а все исследования можно пройти за один день. Кроме этого, у нас есть возможность ознакомиться с документами наших пациентов из районов, которые стоят в листе ожидания и которых мы приглашаем первостепенно, онлайн, – мы видим, кому необходима консультация, и приглашаем на прием», – объяснила «Татар-информу» заведующая региональным эндокринологическим центром РКБ Чулпан Зайнуллина.

В прошлом году в диабетологическом центре впервые открыли лазерную операционную, где проводят операции на сетчатке глаза больным сахарным диабетом. На сегодняшний день проведено уже 26 операций. Также заработал кабинет диабетической стопы.

«Идет мониторинг беременных, в системе отображаются сигналы о состоянии их здоровья»

Впервые за долгие годы удалось добиться нулевого показателя смертности среди рожениц – это еще одна победа РКБ.

«Нами охвачена каждая пациентка, начиная от постановки на учет в женской консультации, заканчивая послеродовым периодом. На базе государственной информационной системы Республики Татарстан был сделан модуль мониторинга беременных, где помимо данных пациентки отображаются сигналы о состоянии здоровья женщины: это может быть повышенное давление, плохие результаты УЗИ. Куратор, находящийся в Казани, может увидеть эти изменения у пациента из любого населенного пункта республики», – рассказал заведующий акушерским консультативно-диагностическим перинатальным центром РКБ Алексей Черемисин.

Такой контроль за каждой беременной позволяет акушерам РКБ предотвратить возможные осложнения или вовремя среагировать на них. Именно благодаря этому удалось в прошлом году не допустить ни одной смерти рожениц, отметил он. И это, как и снижение младенческой смертности, одно из главных достижений работы РКБ в прошлом году.

Контроль за каждой беременной позволяет акушерам РКБ предотвратить возможные осложнения или вовремя среагировать на них Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эти показатели беспрецедентны в масштабах страны. Это и показатель работы Министерства здравоохранения республики, которое поставило задачу курировать каждую беременность. Сейчас мы охватили всех беременных. У нас работают кураторы на базе 7-й городской больницы и Перинатального центра РКБ. Мы поделили между собой всю республику и полностью контролируем ситуацию, поэтому нам удается избежать фатальных осложнений», – рассказал главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.

Снизившийся показатель младенческой смертности, по словам главного врача, является ключевым индикатором эффективности работы акушерской службой в партнерстве с педиатрической сетью.

«Вклад Перинатального центра РКБ в этот показатель в 2024 году весомый – госпитальная летальность снизилась в 2,7 раза. Мы достигли минимальных потерь на всех этапах оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе с экстремальной массой тела при рождении. Ведомственный уровень качества акушерской помощи оценивается показателем частоты кесаревых сечений в контексте его влияния на показатель неонатальной смертности. Здесь следует сказать, что в Перинатальном центре РКБ в динамике трех лет показатель снизился и составляет около 45 процентов», – заявил Рафаэль Шавалиев.

Равиль Хабибьянов (слева): «Все наши разработки являются плодом нашей практической деятельности. Задачи нам определяют за операционным столом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни одного шрама – пациент может встать на ноги сразу после операции»

Сотрудники научно-исследовательского отдела РКБ Татарстана регулярно внедряют свои собственные разработки в работу врачей, позволяя тем самым повысить качество их работы.

«Вся история научно-исследовательского отдела вплотную связана с научно-изобретательской деятельностью. Ежегодно мы получаем минимум 15 патентов. Все наши разработки являются плодом нашей практической деятельности. Задачи нам определяют за операционным столом. Находим более рациональное решение по тем или иным конструкциям, по той или иной технологии лечения», – поделился заведующий научно-исследовательским отделом РКБ Равиль Хабибьянов.

Например, переломы костей таза и внутрисуставные или околосуставные переломы раньше приводили к инвалидности, но врачи РКБ Татарстана научились возвращать пациентов к нормальной жизни – это еще одна заслуга научно-исследовательского отдела.

14 уникальных операций на пищеводе провели в РКБ в прошлом году – после них у пациентов не осталось ни единого шва, домой они вернулись намного быстрее, чем это происходило при прежнем методе оперирования. Уже сразу после операции пациент может вставать и ходить, раньше же ему приходилось провести на больничной койке порядка 30 дней.

«В прошлом году мы стали широко применять пероральную эндоскопическую миотомию при лечении ахалазии кардии – это нервно-мышечное заболевание. Мы – первые в Поволжском федеральном округе, кто начал применять этот метод. Такие операции позволяют снизить количество осложнений, показывают высокую эффективность», – рассказал заведующий отделением эндоскопии РКБ Марат Назмеев.

Эта эндоскопическая операция применяется при лечении дивертикула Ценкера, их в РКБ также начали делать первыми в ПФО.

«При этих заболеваниях у человека возникают трудности во время еды: пища застревает в пищеводе. У больного возникает заброс желчи в дыхательные пути, что вызывает проблемы с дыханием. Пациенты часто болеют пневмониями, существует даже риск асфиксии. Такие случаи встречаются от 1 до 10 человек на 100 тысяч населения», – отметил он.

Рафаэль Шавалиев: «Мы можем с уверенностью сказать, что наш госпиталь работает успешно: мы провели множество операций, оказываем медицинскую помощь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это вклад коллектива РКБ в СВО – все мы ждем, что закончим ее с победой»

Отдельно говорили про помощь, которую медики РКБ оказывают раненым бойцам СВО.

«Много вопросов мы обсуждаем, решая задачи по каждому бойцу. Мы можем с уверенностью сказать, что наш госпиталь работает успешно: мы провели множество операций, оказываем медицинскую помощь», – рассказал главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев.

По словам главного врача, больнице удалось выполнить программу государственных гарантий на сто процентов – врачи реализовали все необходимые мероприятия по оказанию высококвалифицированной помощи бойцам специальной военной операции совместно с коллегами из Военного госпиталя Минобороны Российской Федерации.

«Военный госпиталь мощностью в 300 коек территориально базируется в здании травмцентра. За 2024 год пролечили более 3 тысяч бойцов. Проведено более 2,5 тысячи операций, что на 75,9% больше, чем в 2023 году, когда было проведено 1436 операций. Это вклад коллектива РКБ в специальную военную операцию. Все мы ждем, что закончим ее с победой», – отметил главный врач.

Врачи реализовали все необходимые мероприятия по оказанию высококвалифицированной помощи бойцам специальной военной операции Фото: © «Татар-информ»

Медики РКБ внедряют передовые разработки и в практику работы военного госпиталя.

«Есть собственные разработки РКБ, например по применению магнитов для извлечения осколков из труднодоступных критических локаций: грудной клетки, живота, почек», – рассказал Рафаэль Шавалиев.

«Наши сотрудники проводят более ста операций в день»

Более 35 тысяч операций, более 56 тысяч человек прошли стационарное лечение, более 350 тысяч – амбулаторное лечение, привел главный врач цифры из жизни РКБ за прошлый год.

«Можно сказать, что наши сотрудники проводят более ста операций в день – это и высокотехнологичная медицинская помощь, и экстренная, и, конечно же, это тяжелые пациенты, которые доставляются к нам со всей республики по линии санавиации», – рассказал главный врач.

Чтобы и дальше повышать качество медицинской помощи, необходимо развивать телемедицину, обратил внимание Рафаэль Шавалиев.

«Почти в два раза увеличились объемы телемедицинских консультаций, мы расширили возможности консультативной поликлиники, с двухсменной перешли на трехсменную работу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Почти в два раза увеличились объемы телемедицинских консультаций, мы расширили возможности консультативной поликлиники, с двухсменной перешли на трехсменную работу, чтобы все жители Татарстана могли получить необходимую помощь. Произведено 113 пересадок почек, 60 трансплантаций печени и 3 трансплантации костного мозга. Мы также развиваем внедрение инновационных трансплантационных технологий по другим видам – в онкологии, сосудистой хирургии, урологии. Активно работаем по родственной трансплантации», – рассказал Рафаэль Шавалиев.

«Я искренне благодарен каждому, кто здесь присутствует, кто находится на передовой»

Количество посещений в консультативной поликлиники выросло почти на 7%. Доля пациентов из районов республики также возросла и составила 76,5%.

«В прошлом году мобильный комплекс работал во всех курируемых районах. Выполнено более 30 тысяч посещений, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Принято почти 20 тысяч пациентов. Анализируя работу комплекса, мы видим, что количество впервые выявленных заболеваний высокое. Лидируют БСК, неврология, сахарный диабет. Мы вынуждены констатировать, что в курируемых районах доступность квалифицированной первичной медико-санитарной помощи и своевременность корригирующей терапии не достигнуты», – рассказал главный врач РКБ.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил заслуги РКБ в работе за прошлый год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы много делаем, у нас многое получается, и мы стремимся быть всегда лучшими. Я искренне благодарен каждому, кто здесь присутствует, кто находится на передовой – в круглосуточном режиме оказывает помощь, порой преодолевая усталость, за ваши терпение и выдержку. Благодарю за командную работу», – подытожил Рафаэль Шавалиев.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин отметил заслуги РКБ в работе за прошлый год.

«Десятилетиями накапливался опыт Республиканской клинической больницы, сейчас он должен приносить свои плоды, и РКБ должна быть лучшей в своей кураторской деятельности. Вы – головное учреждение. Вы реализуете много-много правильных проектов, которые экстраполированы на всю республику. Они взяты в пример для всей нашей страны», – подчеркнул Марсель Миннуллин.