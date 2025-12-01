Ни одного хоккеиста «Ак Барса» не оказалось в списке лучших игроков 12-й недели в КХЛ

Фото: spartak.ru

Комиссия по определению лучших хоккеистов выбрала лауреатов 12-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх категориях.

Лучшим вратарём признан Артем Загидулин из «Спартака», который одержал две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 98,51% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора», который набрал 4 (2+2) очка в двух играх недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Брендан Лайпсик из СКА, который набрал 6 (5+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Иван Патрихаев из ЦСКА, который набрал 1 (1+0) очко в двух играх недели.