«Программа не ради асфальта, она для жильцов»: «Наш двор» охватит 2 млн татарстанцев

В Татарстане продолжается реализация президентской программы «Наш двор». За три года уже более 890 тыс. человек получили обновленные дворовые территории. Сколько дворов еще будет отремонтировано и что хотят в них видеть жители, обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Депутаты в сопровождении Марата Закирова (справа) осмотрели дворы домов по улице Кул Гали и Сафиуллина, где ведутся работы по программе «Наш двор» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Вся республика охвачена этой программой»

Перед началом заседания депутаты в сопровождении главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марата Закирова осмотрели дворы домов по улице Кул Гали и Сафиуллина, где ведутся работы по программе «Наш двор». Замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова напомнила, что программа благоустройства дворов стартовала в 2020 году по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. В течение 5 лет планируется благоустроить порядка 7 тыс. жилых дворов многоквартирных домов Татарстана. В программу включены работы по ремонту дорог и тротуаров, установке скамеек, урн, опор освещения, детских площадок.

«За два года реализации программы в 2020-2021 годы уже более 2,1 тыс. дворов благоустроено. Всего около 7 тыс. дворов должно быть благоустроено за пять лет. Вся республика охвачена этой программой», – отметила докладчик.

По словам Камаловой, общий бюджет программы на 2020-2024 годы составляет 50 млрд рублей. «Программа в 2020-2022 годы охватила 890 тыс. жителей. Всего же реализация программы коснется 2 млн человек. Но, по сути, ни одна семья не пройдет мимо этой программы, каждый с ней так или иначе пересечется», – сказала она.

Замдиректора фонда подчеркнула, что программа реализуется с учетом пожеланий жителей. «Президент Татарстана всегда говорил, что эта программа должна быть реализована с учетом мнения жителей», – заявила она.

«За три года реализации программы с 57% до 90% повысился уровень лояльности жителей»

Венера Камалова отметила, что похожие программы реализуются и в других российских регионах, но «у них цифры явно ниже». Так, например, в прошлом году в Самарской области благоустроено 313 дворов, в Башкортостане – 140, в Марий Эл и Удмуртии – по 84, в Мордовии – 75, в Кировской области – 72, в Иркутской области – 54, в Ульяновской области – 42.

Венера Камалова отметила, что похожие программы реализуются и в других российских регионах, но «у них цифры явно ниже» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Наша история – это все-таки решение Президента Татарстана и финансирование определено внутри республики. А там это региональное и федеральное софинансирование. Причем они делают парки и дворы, хотя масштабы реализации здесь разные. Мы делаем больше и эффективнее», – сказала замдиректора фонда.

Она напомнила, что работа по республиканской программе «Наш двор» началась в 2020 году. «В первый год ее реализации мы интересовались, насколько жители удовлетворены. За три года программы с 57% до 90% повысился уровень лояльности к ней», – констатировала она.

«Можно посмотреть в режиме реального времени, какие работы выполнены»

По словам Венеры Камаловой, при выполнении программы «Наш двор» впервые использовали CRM-систему «Бипиум». «Это стандартное решение для бизнес-процессов. Вот и мы администрировали все бизнес-процессы, организовали взаимодействие всех участников программы, в том числе жителей, в электронном виде», – пояснила она.

Замдиректора фонда добавила, что все 7 тыс. дворов, которые планируется отремонтировать за пять лет, учтены в системе со всеми характеристиками. «У каждого двора более 20 характеристик. У каждой территории появился паспорт двора в системе. К каждому двору привязан конкретный проект. Все обращения жителей хранятся в системе», – подчеркнула она.

Кроме того, в системе есть электронный каталог для закупки оборудования. То есть по фотографии можно выбрать любое оборудование с учетом характеристик по безопасности, возрастным ограничениям, цвету.

Каждый двор рассматривается как «индивидуальная история, но есть определенные общие подходы» Фото: gossov.tatarstan.ru

Все строительные работы также введены в систему. «Подрядчик вносит график в эту систему. Каждый этап фотографирует. У любого участника программы есть доступ, можно посмотреть в режиме реального времени, какие работы выполнены, на каком этапе находится благоустройство», – заметила докладчик.

Она сообщила, что в этом году в систему будет включено гарантийное обслуживание. «Это следующий цикл жизни двора – обслуживание, ввод в эксплуатацию. Все это будет в системе уже в течение этого года», – заявила замдиректора Института развития городов РТ.

«Главы районов начали приходить на встречи с жителями во двор»

Венера Камалова рассказала, что в программе каждый год участвуют около 240 управляющих организаций, 35 поставщиков оборудования, 31 подрядная организация, а также 66 архитекторов.

«Это очень важная группа. В каждом районе есть свой архитектор, который понимает всю ситуацию, знает, о чем просят жители, заходит в каждый двор, бывает на всех встречах с жителями. А в Казани и Набережных Челнах их несколько», – отметила она.

«Многие главы районов теперь начали приходить на встречи с жителями во двор. Не люди к ним на прием приходят в кабинет, а глава на месте обсуждает то или иное решение» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Еще одно новшество ввели в программе – многие главы районов теперь начали приходить на встречи с жителями во двор. Не люди к ним на прием приходят в кабинет, а глава на месте обсуждает то или иное решение. Это достаточно эффективно, жителями воспринимается как высокий уровень лояльности», – добавила докладчик.

По словам Камаловой, при реализации программы используется «принципиально новый подход», по которому каждый двор рассматривается как «индивидуальная история, но есть определенные общие подходы». «Эти принципы используются в каждом дворе, они универсальные. Каждый архитектор, прежде чем начнет работать, знакомится с ними, только потом начинает проектировать», – уточнила она.

«Программа встает на позицию пешеходов»

Замдиректора Института развития городов РТ отметила, что первый принцип, который применяется при благоустройстве дворов, – комплексный подход. «Не так, что жители зашли на благоустроенную территорию, а там остались полуразрушенные подъезды, главное, чтобы они почувствовали качественные изменения. Используется сочетание нескольких программ – например, капремонта, благоустройства общественных пространств. Спортивные площадки по программе не строятся, это все делается за счет средств спонсоров», – подчеркнула она.

По словам Камаловой, при планировании благоустройства территории приоритет отдается пешеходам. «Вечная борьба автомобилистов и пешеходов. В этом смысле программа встает на позицию пешеходов», – заявила она.

Некоторые жители жаловались на то, что сокращается количество парковочных мест. В частности, 20% обращений связаны с просьбами увеличить их число Фото: gossov.tatarstan.ru

Докладчик добавила, что некоторые жители жаловались на то, что сокращается количество парковочных мест. В частности, 20% обращений связаны с просьбами увеличить их число. «Но бывает, что парковка разместилась в зеленой зоне. Конечно, в этом случае мы парковку убираем, ограждаем высокими тротуарами. Наша задача – правильно организовать, упорядочить пространство. Но мы все равно предлагаем компромиссное решение. Не обещаем увеличить, но организовываем», – сказала она.

Еще один вопрос, который волнует жителей, – безопасность во дворах, продолжила Камалова. «Когда мы спрашивали, какие сложности с эксплуатацией дворовой территории, говорили, что они не чувствуют себя в ней в безопасности. Как известно из мировой практики, во многом безопасность обеспечивает правильный свет. Поэтому все тротуары, которые мы создаем, обязательно освещаются. Не остается ни одной пешеходной связи, которая не была бы подсвечена. И обязательно подсвечиваем все детские, спортивные площадки, чтобы они могли круглосуточно эксплуатироваться», – уточнила она.

Кроме того, при обустройстве дворов обеспечивается безбарьерная среда, сохраняются деревья и кустарники. «Например, жители просили убрать деревья и сделать карман. Машины будут всегда, но чтобы дерево выросло, сами понимаете, сколько нужно времени. Поэтому мы боремся за каждое дерево и объясняем жителям, – сообщила замдиректора фонда. – Еще один принцип – возрождение дворовой культуры. Раньше она была. Мы помним, как наши бабушки и дедушки играли во дворе в шашки и шахматы».

«Наша задача – правильно организовать, упорядочить пространство» Фото: gossov.tatarstan.ru

В завершение Камалова заметила, что в 2020-2021 годах стоимость жилья в благоустроенных дворах выросла в среднем на 13,5%. «И первая фотография, которую выставляют при продаже квартиры, – двор», – резюмировала докладчик.

«Есть места, куда мы еще не зашли, – территории вокруг социальных объектов»

По мнению председателя Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина, основные задачи, ради которых создавалась программа «Наш двор», решаются. «Программа не ради асфальта, она для жильцов, чтобы нам было комфортно жить в наших дворах. Мы видим, основное движение есть. Есть нюансы, которые связаны с принципом “хотелось бы жить еще лучше”. То есть с качественным наполнением», – подчеркнул он.

Депутат убежден, что республиканская программа нуждается в масштабировании. «Есть места, куда мы еще не зашли, – территории вокруг социальных объектов. Наше колоссальное достижение – это наши школы. И, как правило, вокруг них большая территория. Так что работы непочатый край, и это радует. Это значит, что наш Татарстан будет еще краше», – отметил он.

Александр Тыгин: «Есть места, куда мы еще не зашли, – территории вокруг социальных объектов. Наше колоссальное достижение – это наши школы» Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров добавил, что к благоустройству дворов нужно подходить комплексно. По его словам, в этом году в Вахитовском и Приволжском районах будет обновлено 69 дворов.

«Это достаточно большая территория – более 140 тыс. квадратных метров. Есть дворы-гиганты, которые будут благоустраиваться по улицам Мавлютова и Гарифьянова, – более 80 тыс. квадратных метров. И все это связано с социальными объектами – где-то возводится пристрой к школе, где-то капитально отремонтирована библиотека. Мы хотим, чтобы горожане, начиная от подъезда, получали полностью благоустроенные кварталы», – заявил он.