Ни креста, ни полумесяца: что нарисуют на 1000-рублевке после отзыва «казанской» купюры

Центробанк назвал шорт-лист из пяти объектов в Поволжье, которые окажутся на оборотной стороне 1000-рублевой купюры. Из них сразу два казанских — Дворец земледельцев и главный корпус КФУ. Когда можно будет подержать новую банкноту в руках — в материале «Татар-информа».





Результаты онлайн-голосования за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 в прямом эфире прокомментировала Эльвира Набиуллина

Фото: скриншрт видео

На тысячерублевке будут два символа из Казани

Стали известны результаты онлайн-голосования за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей. Их огласили в прямом эфире Первого канала.

Лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», который набрал

почти 148 тыс. голосов. Некоторые в Татарстане понадеялись, что это то самое судно, которое выпускают на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького, но нет. Среди предложенных для голосования изображений была фотография судна «Капитан Полуэктов» проекта «Метеор 120Р». Его построили в Нижнем Новгороде.

На втором месте онлайн-голосования казанский Дворец земледельцев, у него более 131,5 тыс. голосов. Третье место у Саратовского автомобильного моста через реку Волгу – это одно из крупнейших инженерных сооружений России (115 тыс. голосов). Четвертое место занял памятник Салавату Юлаеву в Уфе – самая крупная конная статуя в стране (почти 109 тыс. голосов). Пятерку замыкает главный корпус Казанского федерального университета, одного из трех старейших вузов в РФ (54,1 тыс. голосов).

Результаты в прямом эфире прокомментировала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Самым главным для нас было услышать мнение людей, что они хотят видеть на банкноте. Был живой интерес — около 700 тыс. человек по всей стране проголосовали. Я благодарна всем, кто высказал свое мнение», — сказала председатель Банка России.

Что же изобразят на оборотной стороне 1000-рублевки?

Еще раньше замглавы Центробанка Сергей Белов пояснил «Известиям»: лидерство «Метеора» не означает, что на купюре появится только он. Есть объекты первого плана, которые задают тему.

«Они должны быть хорошо узнаваемы и без большого количества мелких деталей», — пояснил Белов.

Будут на банкноте символы второго плана, которые поддерживают основную тему и создают общий фон. Далее идут микроузоры и рисунки, которые настолько мелкие, что иногда их можно рассмотреть только под лупой.

Сергей Белов пояснил «Известиям»: лидерство «Метеора» не означает, что на купюре появится только он Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Так что же будет на оборотной стороне новенькой 1000-рублевки?

«Сколько всего в итоге символов попадет на эту банкноту, какой из них займет первый план, а какие — второй план, всё это решат профессионалы — художники Банка России и Гознака. Их задача — создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение на голосовании. Окончательное слово — за советом директоров Банка России», — объяснила Набиуллина.

Так как два казанских объекта попали в топ-5 голосования, у обоих есть высокие шансы быть представленными на банкноте на переднем плане.

Максимально нейтральные символы

Голосование стартовало 29 ноября и длилось две недели. В лонг-листе было 25 объектов, от Казани в него также вошел Центр семьи «Казан», который набрал 2,5 тыс. голосов.

Выбирали символы, связанные с Приволжским федеральным округом, именно для оборотной стороны. Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.

Примечательно, что после прошлогоднего скандала Центробанк «стерилизовал» конкурс. Напомним, что тогда оборотной стороне банкноты изобразили объекты Казанского Кремля.

Представленное изображение сразу же вызвало породило споры, а в телеграм-каналах начали появляться заявления об «исламизации» банкноты Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Но с выбранного ракурса на первом плане были башня Сююмбике, макушку которой венчает исламский символ полумесяц, и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Ранее в этом здании располагалась церковь, но так как сейчас это не культовый объект, то и креста на ней нет.

Представленное изображение сразу же вызвало споры, а в телеграм-каналах начали появляться заявления об «исламизации» банкноты.

В итоге Центробанк принял решение остановить выпуск банкноты и доработать дизайн купюры. В итоге на суд жителей России представили 25 объектов, большинство из которых – исторические здания и объекты инфраструктуры. Все это должно было уберечь голосование от скандала. Однако и в этот раз его не удалось изюежать – споры в соцсетях вызвал памятник Салавату Юлаеву.

Шорт-лист символов ПФО как скрытая реклама для туристов

Получившийся шорт-лист для «Татар-информа» прокомментировали и эксперты. Так, например, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака не видит ничего удивительного в том, что лидером голосования стал «Метеор».

«Метеор» — это важная часть волжского пейзажа и хороший объединяющий символ Фото: cbr.ru

«Элемент транспортной инфраструктуры, которым можно гордиться. Знаковый корпус университета, признанный национальный герой [Салават Юлаев] и эффектное здание Дворца земледельцев, привлекающее внимание туристов. Фактически, набор визитных карточек региона. Так сказать, скрытая реклама для туристов. Все правильно», — считает Кульбака.

«Метеор» — это важная часть волжского пейзажа и хороший объединяющий символ, считает казанский краевед Марк Шишкин. Правда, у образа судна нет такой глубины, какая есть у одного из старейших вузов.

«Казанский федеральный университет — это такой символ, который объединяет все регионы ПФО. Это не просто туристическая достопримечательность или красивая картинка, а структура, которая уже 220 лет готовит профессиональные кадры для всего Поволжья и дает стартовую площадку талантливым людям из разных мест», — считает краевед.

«Казанский федеральный университет — это такой символ, который объединяет все регионы ПФО» Фото: cbr.ru

Он напомнил, что многие известные люди начинали свою научную или творческую карьеру именно в стенах этого вуза. «Образ университета не делит людей по партиям и национальностям», — добавил Шишкин.

Увидеть обновленную тысячерублевку россияне смогут не раньше чем через год, как пообещала глаа ЦБ.

«Создание банкноты — это кропотливый и сложный процесс. Сначала концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем подготовка к производству, печатный проект и только потом — печать тиража. Обычно на всё это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года», — сообщила Набиуллина.