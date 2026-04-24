Ни капли лишнего: как модернизация очистных меняет качество воды в Нижнекамске

К лету «Нижнекамскнефтехим» завершит модернизацию биологических очистных сооружений (БОС). Для Нижнекамска это один из ключевых инфраструктурных проектов последних лет: сооружения очищают не только промышленные, но и значительную часть городских стоков.

Финальным этапом станет запуск узла доочистки и обеззараживания сточных вод. Он двукратно повысит качество очистки перед сбросом воды в Каму. Для города с населением более 250 тыс. человек это напрямую связано с экологической безопасностью и состоянием окружающей среды.

Готовность объекта составляет 98%, сейчас идут пусконаладочные работы. После ввода узел станет финальным барьером для загрязнений и позволит обеспечить соответствие самым строгим экологическим требованиям.

Три этапа модернизации

Реконструкция БОС проходит в три этапа.

На первом этапе (2015–2016 годы) обновили систему механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Это позволило эффективнее удалять крупные загрязнения, снизить нагрузку на следующие стадии и устранить неприятные запахи в районе сооружений.

Второй этап реализован в 2017–2019 годах и затронул очистку промышленных стоков Нижнекамского промышленного узла. Были построены новые песколовки, добавлены дополнительные ступени очистки, в том числе узлы преаэрации, где удаляются летучие углеводороды. В результате содержание взвешенных веществ снизилось на 31%. Главное – исчезли жалобы жителей на запахи, БОС перестали быть источником дискомфорта для города.

Также был построен коллектор протяженностью почти 15 км, что позволило увеличить пропускную способность системы и повысить надежность транспортировки стоков.

Финальный этап – доочистка

Третий этап – завершающий и самый затратный, его стоимость составляет 3,5 млрд рублей. Он сосредоточен на доочистке воды перед возвратом в природную среду.

После механической и биологической очистки стоки будут поступать на новый узел, где установлены тканевые дисковые фильтры для удаления взвешенных веществ. Затем вода пройдет ультрафиолетовое обеззараживание, которое заменит действующее хлорирование.

Система автоматического контроля будет в режиме реального времени отслеживать параметры воды и передавать данные в Росприроднадзор каждые четыре часа.

«Ранее на этом этапе использовался гипохлорит натрия – это устаревшая технология, которая связана с рисками для персонала. Ультрафиолет более современное и безопасное решение», – подчеркнул начальник производства очистки промышленных сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов.

Оборудование для УФ-обеззараживания поставило российское НПО «ЛИТ», производственная база находится в Подмосковье. Сейчас специалисты компании монтируют его на площадке.

«Мы производим оборудование для УФ-обеззараживания более 30 лет. Ультрафиолет разрушает способность микроорганизмов к размножению и не образует побочных химических соединений, что делает процесс экологически безопасным», – отметил сервис-инженер НПО «ЛИТ» Николай Коршунов.

Работа на действующем производстве

Проект реализуется без остановки действующих мощностей.

«Все строительство велось в окружении функционирующих установок и коммуникаций. Это был уникальный опыт для нашей команды», – рассказал руководитель проектов подрядной организации «Энер-холдинг» Рустам Бахметов.

Дополнительную сложность создавали герметичные резервуары, сложная геометрия фильтровальных камер и специализированное оборудование. Несмотря на это, строительно-монтажные работы завершены в срок, объект находится на финальной стадии.

Экологический эффект

«Биологические очистные сооружения НКНХ – ровесники города, они работают с 1966 года и за это время стали неотъемлемой частью его истории и ключевым элементом коммунальной инфраструктуры. Их модернизация отражает ответственное отношение предприятия к городу, реке Каме и окружающей среде», – заявил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

Обязательства СИБУРа завершить этот проект в срок отражены в соглашении компании с Росприроднадзором, которое было заключено в 2022 году. СИБУР вложил в его реализацию более 13 млрд рублей. Из 9 наиболее масштабных инициатив, указанных в соглашении, шесть уже успешно реализованы, оставшиеся три будут завершены до конца года.

«Запуск нового узла доочистки – это не просто техническое событие. Это качественный скачок в развитии экологической инфраструктуры Нижнекамска. Более чистая вода в Каме, отсутствие химических методов обеззараживания, прозрачный контроль сбросов и современное оборудование – все это напрямую влияет на экологию региона и качество жизни людей», – отметил глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»