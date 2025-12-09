«Ни должность, ни фамилия не спасут»: на форуме обсудили итоги борьбы с коррупцией в РТ

В Международный день борьбы с коррупцией в Казани состоялся антикоррупционный форум, на который собрались представители татарстанской власти и бизнеса. О том, как в республике минимизируют антикоррупционные риски, как бюджетный рубль стараются сделать прозрачнее и о чем предупредила представитель прокуратуры, – в репортаже «Татар-информа».





В столице Татарстана начал работу ежегодный Республиканский антикоррупционный форум «Алма-Бирмә»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Коррупция в наших реалиях подобна государственной измене»

Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, в столице Татарстана начал работу ежегодный Республиканский антикоррупционный форум «Алма-Бирмә». Участникам форума Раис Татарстана Рустам Минниханов направил приветственное обращение, которое озвучил ведущий мероприятия.

«Этот день служит важным напоминанием необходимости объединения усилий в противостоянии одному из ключевых вызовов современности. Коррупция оказывает ощутимый вред всем сферам нашей жизни, искажая экономические процессы и подрывая социальную справедливость. Именно поэтому противостояние этому явлению – одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти всех уровней», – отметил он.

В своем послании Раис Татарстана подчеркнул, что республика вносит свой вклад в общероссийскую систему противодействия коррупции. Последовательно внедряет комплексный подход от цифровизации государственного управления до обеспечения открытости информации и усиления общественного контроля.

В своем послании Раис Татарстана подчеркнул, что республика вносит свой вклад в общероссийскую систему противодействия коррупции Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Особое внимание уделяется правовому просвещению и повышению цифровой грамотности населения. Убежден, работа по профилактике коррупции невозможна без активного участия каждого гражданина. Только объединив усилия, мы сможем сформировать эффективные механизмы противодействия коррупции и в целом новую культуру взаимоотношений, основанную на доверии и ответственности», – добавил он.

Рустам Минниханов указал, что благодаря общей приверженности принципам честности, справедливости и законности Татарстан будет и дальше уверенно развиваться, укрепляя свои позиции как одного из опорных и динамично развивающихся регионов России.

«Борьба с коррупцией – одно из важнейших направлений сегодняшнего дня», – с этих слов начал свою речь заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«В сегодняшних условиях коррупция, как это ни парадоксально, – это одно из сильнейших действий, направленных на ослабление нашей страны. Значит, она должна рассматриваться как государственная измена. Потому что когда экономика страны работает на цели СВО, при этом страна старается обеспечить финансово всю социальную сферу и реализацию всех важнейших задач, которые поставлены и Президентом нашей страны, и Раисом республики, то любые действия, которые направлены на ослабление экономики, на усиление напряженности в социальных, межличностных отношениях, это все и есть государственная измена», – сказал Юрий Камалтынов.

Юрий Камалтынов: «В сегодняшних условиях коррупция, как это ни парадоксально, – это одно из сильнейших действий, направленных на ослабление нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, именно с этой точки зрения надо рассматривать решение задач антикоррупционной деятельности. Он напомнил, что сегодня Татарстан – один из опорных регионов России. Республика на протяжении многих лет устойчиво развивается, укрепляя свою экономику и решая важнейшие социальные задачи.

«И несмотря на сложности, связанные сначала с пандемией, затем с началом СВО и связанные с внешним давлением, необходимостью изменения и перестройки каких-то экономических отношений, мы уверенно двигались вперед уже в 2024 году. Мы достигли цифры, которая была заявлена еще в Стратегии 2030 года, – объем валового регионального продукта превысил 5 триллионов рублей. В этом году эта цифра будет еще выше, и главное, что обеспечивается стабильный рост. Очень важно, что на фоне успешно работающей экономики ни одна из социальных программ, основанных на национальных проектах, на федеральных и республиканских программах, – ни одна из них не свернута», – дополнил он.

Он отметил, что люди это ощущают: новые социальные объекты, новые дороги, решение тех или иных вопросов, которые поднимают граждане, обращаясь к органам власти. За последние пять лет на решение задач, связанных с введением объектов национальных проектов в республике, было потрачено более 200 миллиардов рублей.

«За последние пять лет нам удалось реализовать беспрецедентную программу социального развития. За этот период свыше 22 тысяч социальных объектов на сумму около 540 миллиардов рублей было отремонтировано или построено в республике. Каждый год мы вводим более 3 миллионов квадратных метров жилья. На фоне вот этих прекрасных, уникальных достижений проявление коррупции – это попытка обесценить все то, что достигается нашими совместными усилиями. Не случайно в республике делается всё, чтобы вопросы антикоррупционной деятельности были в центре внимания органов всех уровней власти и правоохранительных органов», – рассказал он.

Профилактика, по его словам, всегда эффективнее наказания. И самая важная для всех работающих в сфере противодействия коррупции задача – это обеспечение профилактической деятельности, потому что «важнее не допустить, чем потом исправить».

«Проблема коррупции мало того, что скрытная, она еще и затягивающая. Если один раз сошло с рук, у человека появляется какая-то зависимость, азарт и стремление получить еще больше, совершить еще хуже или грубее какое-то правонарушение. Мы должны сделать всё для того, чтобы у людей не было желания совершить это», – сказал Юрий Камалтынов.

Лиля Фаттахова: «Наиболее уязвимыми для коррупции остаются сферы здравоохранения, образования и социальная сфера» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни должность, ни регалия, ни громкая фамилия не спасут от наказания за коррупцию»

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции РТ Лиля Фаттахова отметила, что за 10 месяцев этого года выявлено почти на четверть больше преступлений коррупционной направленности.

«Сегодня мы отмечаем День борьбы с коррупцией, который напоминает важность честности, ответственности и справедливости. Татарстан – это регион, который всегда отличался стабильностью, трудолюбием граждан, высокой культурой. Именно поэтому борьба с коррупцией здесь обретает особый смысл. Она направлена на защиту будущего, на укрепление того, что мы с вами создаем каждый день. Правоохранительными органами республики за 10 месяцев этого года выявлено свыше 1200 преступлений коррупционной направленности. Татарстан занимает лидирующее место в ПФО по количеству выявленных коррупционных преступлений», – рассказала она.

По словам Лилии Фаттаховой, наиболее уязвимыми для коррупции остаются сферы здравоохранения, образования и социальная сфера, то есть те, где граждане ежедневно сталкиваются с административными барьерами и зависимостью от решения должностных лиц.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Общий размер причиненного ущерба составил 348 млн рублей, в результате добровольного возмещения погашено около 16 млн рублей, тем не менее арестами обеспечено покрытие ущерба на 800 млн рублей. В суды направлено 743 уголовных дела, рассмотрено судами 306 уголовных дел, обвинительный приговор услышали 193 человека и 40 из них получили реальные сроки лишения свободы», – добавила она.

Прокуратура Татарстана в этом году выявила 1259 нарушений антикоррупционного законодательства. По представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 600 должностных лиц. Большинство нарушений связано с неисполнением служащими установленных обязанностей, запретов и ограничений. Основная структура нарушений – представление недостоверных сведений о доходах, расходах, обязательствах и имуществе.

«В структуре нарушений также преобладают факты неурегулированных конфликтов интересов. Большинство нарушений, к сожалению, связаны с пренебрежительным отношением к своим обязанностям, но также имеют место факты умышленного сокрытия данных. По представлению прокуроров 20 человек уволены из-за утраты доверия. К сожалению, до сих пор отдельные работодатели в ситуациях грубых нарушений антикоррупционного законодательства вместо увольнения из-за утраты доверия применяют к этим лицам более мягкие меры дисциплинарного взыскания или позволяют им уволиться по собственному желанию. Напомню, если человек включен в коррупцию, сохранение его должности не только дискредитирует орган власти, в котором он работает, но и сказывается на репутации добросовестных сотрудников», – добавила Лиля Фаттахова.

В этом году в семи подобных ситуациях прокуратура Татарстана в судебном порядке изменила основание и формулировку увольнения на утрату доверия. В суды было направлено семь исковых заявлений об обращении в доход государства имущества, которое приобретено за счет неподтвержденных источников дохода.

«Общая сумма исковых требований составила 800 млн рублей. Судами республики удовлетворено 10 исковых заявлений на сумму почти в 700 млн рублей. Ответчиками по делам выступали глава муниципальных образований, заместитель министра, руководитель следственного отдела, руководитель отдела полиции. И, как вы видите, ни должность, ни регалия, ни громкая фамилия не являются основанием для освобождения от ответственности за коррупцию. То есть ни один кабинет, ни одно кресло не является иммунитетом от коррупционных правонарушений», – подытожила она.

Равия Шрша: «Наша задача – следить за расходованием каждого рубля, чтобы рубль бюджетный был открытым, прозрачным, что напрямую способствует минимизации коррупционных правонарушений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бюджетный рубль должен быть открытым и прозрачным»

О помощи цифровизации в борьбе с коррупцией на форуме рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено Международному дню борьбы с коррупцией. Более двух десятилетий назад Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН против коррупции, и с тех пор наша страна активно противостоит этому явлению в рамках государственной политики. Как говорил Петр Великий, воровство искоренить сразу невозможно, но надобно вырывать его, как сорную траву, без устали и последовательно», – сказала она.

Были приняты законы, разработаны национальные планы и антикоррупционные программы, определены принципы и зоны ответственности органов власти, была проведена значительная работа как на федеральном уровне, так и на республиканском.

«Однако говорить о полной победе над коррупцией пока рано. Проблемы коррупции вызывают обеспокоенность во всем мире, что подтверждается в ходе обмена опытом с зарубежными коллегами на множественных международных форумах, проводимых в Татарстане. Изучая опыт других стран, мы видим, что цифровизация и обеспечение открытости не только власти, но и бизнеса создают благоприятные условия для повышения прозрачности работы государственных органов, обеспечения инвестиционной привлекательности и реализации гражданами своих прав и развития предпринимательства», – сказала Равия Шрша.

Цифровизация становится мощным инструментом в борьбе с коррупцией. Более 3 миллионов жителей Татарстана на сегодняшний день пользуются интернетом, а система «Открытый Татарстан» обеспечивает прозрачность работы органов власти. Портал государственных и муниципальных услуг предоставляет более 450 видов услуг, включая электронное образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Одним из механизмов обратной связи является государственная информационная система «Народный контроль».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря принципиальному отношению Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской данная система эффективно работает. По каждому направлению разработаны и внедрены программы, каждый государственный орган на сегодняшний день имеет свой сайт с информацией необходимой для жителей республики. Наша задача – следить за расходованием каждого рубля, чтобы рубль бюджетный был открытым, прозрачным, что напрямую способствует минимизации коррупционных правонарушений», – добавила Равия Шрша.

По ее словам, на цифровизацию в Татарстане у нас выделено 4,5 миллиарда рублей. В 2025 году Министерством цифрового развития РТ разработан новый региональный проект – «Прорывные IT-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан».

«Срок реализации данного проекта предусмотрен на пять лет – с 2025 по 2029 год – с общим объемом финансирования в 5 миллиардов рублей. Важность цифровизации неоднократно подчеркивал наш Раис Татарстана. Совершенно справедливо, что мы были первым из регионов, который внедрил информационные технологии в деятельность органов власти. «Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет», – такими словами великого русского критика и публициста Виссариона Григорьевича Белинского можно охарактеризовать наш подход к цифровой информации, создающей новые модели взаимодействия государства, бизнеса и граждан», – рассказала она.

Она также отметила, что основная цель в борьбе с коррупцией – изменение общественного сознания и это длительный процесс. Равия Шрша подчеркнула, что одним щелчком пальцев не удастся обеспечить соблюдение антикоррупционных требований.

«Согласно социологическим опросам, уровень неприятия коррупции в обществе постепенно растет, но требуется дальнейшая работа по формированию устойчивой антикоррупционной культуры. Сегодня мы понимаем, что в нашей работе основное – это формирование нетерпимого отношения к коррупции, антикоррупционного воспитания и культуры. Чистая совесть должна быть подобна крепости, которую никто не может завоевать. Эти слова как нельзя лучше отражают суть нашей работы в данном направлении», – добавила она.

Равия Шрша уверена, что последовательная работа по всем направлениям – от совершенствования законодательства до воспитания подрастающего поколения – позволит нам создать общество, в котором коррупция воспринимается как неприемлемое и чуждое явление.

«И в этом благородном деле важен вклад каждого жителя нашей республики. Мы рассчитываем, что граждане будут соблюдать все установленные требования и законы», – подытожила она.