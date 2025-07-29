Незрячий финалист «Абилимпикса» проведет со школьниками «Разговоры о важном»

В число финалистов чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство» вошел Александр Антонов из Татарстана. О том, как готовился к соревнованиям и о планах на будущее он рассказал корреспонденту «Татар-информа».

«До чемпионата вокалом я вообще никогда не занимался, даже не знал, с какой стороны включать микрофон», – сообщил он.

Раньше мужчина пел во время семейных застолий, когда собирались близкие родственники, исполнял шансон. Мужчина попал на СВО по мобилизации. Во время одного из боевых заданий сработала мина, из-за травмы татарстанец полностью потерял зрение. Месяц усердных занятий, и он достиг серьезных успехов. На конкурсе исполнил песню «Жены героев» вместе с супругой Натальей.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

До СВО Александр трудился мастером дорожной службы, работал на трассе М7, также занимался ремонтом грузовых автомобилей. После возвращения из зоны специальной военной операции активно занимается общественной работой.

«Посещаю школы два раза в неделю, веду с детьми «Разговоры о важном». Дети задают вопросы, я на них отвечаю. В сентябре эту работу продолжу. Кроме того, с этого года буду участвовать во встречах с воспитанниками детских садов. Я рассказываю ребятам, как мы жили на СВО, чем занимались, как преодолевали боевые рубежи», – отметил Антонов.

Кроме того, он вместе с представителями «Народного фронта» посещает военные госпитали, где рассказывает о реабилитации.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».