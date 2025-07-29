Незрячий финалист «Абилимпикса» проведет со школьниками «Разговоры о важном»
В число финалистов чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство» вошел Александр Антонов из Татарстана. О том, как готовился к соревнованиям и о планах на будущее он рассказал корреспонденту «Татар-информа».
«До чемпионата вокалом я вообще никогда не занимался, даже не знал, с какой стороны включать микрофон», – сообщил он.
Раньше мужчина пел во время семейных застолий, когда собирались близкие родственники, исполнял шансон. Мужчина попал на СВО по мобилизации. Во время одного из боевых заданий сработала мина, из-за травмы татарстанец полностью потерял зрение. Месяц усердных занятий, и он достиг серьезных успехов. На конкурсе исполнил песню «Жены героев» вместе с супругой Натальей.
До СВО Александр трудился мастером дорожной службы, работал на трассе М7, также занимался ремонтом грузовых автомобилей. После возвращения из зоны специальной военной операции активно занимается общественной работой.
«Посещаю школы два раза в неделю, веду с детьми «Разговоры о важном». Дети задают вопросы, я на них отвечаю. В сентябре эту работу продолжу. Кроме того, с этого года буду участвовать во встречах с воспитанниками детских садов. Я рассказываю ребятам, как мы жили на СВО, чем занимались, как преодолевали боевые рубежи», – отметил Антонов.
Кроме того, он вместе с представителями «Народного фронта» посещает военные госпитали, где рассказывает о реабилитации.
Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».