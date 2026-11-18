Сестры Айша и Аида Абдуллины из Татарстана подали заявку на федеральный конкурс «Безграничные возможности». Их мама Олеся Фарукшина рассказала «Татар-информу», как девочки родились весом 700 граммов, пережили операции на сетчатке и нашли себя в музыке.

Сейчас Айше и Аиде по 13 лет. Они двойняшки, родились недоношенными – на пятом месяце, весом по 700 граммов. В результате у обеих началась отслойка сетчатки: глазки не дозрели, сосудов не хватало, и сетчатка переставала питаться.

«Мы делали операции в Питере. Летали туда каждые полгода, пытались сохранить сетчатку. У Айши получилось что-то сделать – у нее локальная отслойка осталась, но она слабовидящая, зрение плохое. А у Аиды не получилось: тотальная отслойка, сетчатка полностью отошла, она незрячая», – рассказала Олеся Фарукшина.

У обеих девочек – инвалидность по зрению. У Аиды позже обнаружили еще и тугоухость второй степени, поэтому она носит слуховые аппараты. Когда девочкам исполнилось по три года, встал вопрос о детском саде. В родном городе Октябрьский в Башкирии специализированного садика для незрячих детей не было. Их мама продала квартиру и переехала с двумя дочками в Казань.

В столице Татарстана Олеся Рафаэльевна устроила девочек в детскую музыкальную школу №18 имени Музафарова. Айша выбрала фортепиано. Аида, которая не видит, услышала скрипку откуда-то из коридора – и решила: это ее.

Теперь девочки участвуют в республиканских и международных конкурсах, побеждают. Играли с оркестрами. В рамках проекта «Мечта без границ» вместе с преподавателями музыкальной школы ездили по городам и районам Татарстана с мастер-классами – рассказывали, как можно преподавать детям с ОВЗ и какие получаются результаты.

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