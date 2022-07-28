Незрячие и слабовидящие казанцы на экскурсии смогут «прикоснуться» к Кремлю

4 августа в Казанском Кремле пройдет бесплатная экскурсия для незрячих и слабовидящих горожан «Прикоснись к Кремлю». Участники познакомятся с архитектурой древней крепости, побывают в мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе.

Казанцы смогут в буквальном смысле прикоснуться к Кремлю – на экскурсии будут использовать тактильные макеты архитектурных памятников Казанского Кремля — Спасской башни, мечети Кул Шариф, Благовещенского собора и башни Сююмбике.

Начало экскурсии запланировано на 13.00, сообщает пресс-служба городской мэрии. Записаться на участие можно по телефонам: +7 (843) 567-80-29 или +7-986-917-78-61.