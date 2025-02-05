Нежная программа Валиевой, «мягкая сила» и финал главной интриги Загитовой. Обзор недели

Камила Валиева и Алина Загитова по-разному проводят свое время без профессионального спорта. Алина чаще вызывает резонанс своими новыми образами, а Камила – своей процессуальной эпопеей. На этот раз фигуристки снова заполнили инфопространство. Одна – внешними метаморфозами, другая – своей новой программой. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: соцсети Алины Загитовой

«Не пугаемся». Загитова завершила историю своих метаморфоз. За что теперь ее будут попрекать?

Судя по всему, главная интрига, сохранявшаяся вокруг фигуры Алины Загитовой пришла к своему закономерному финалу. Спортсменка решила удалить все признаки хирургического вмешательства в свой облик.

Губы олимпийской чемпионки не давали покоя как поклонникам, так и ее недоброжелателям, как минимум, последний год. Основные претензии состояли в том, что Алина трансформировалась из некогда скромной и симпатичной тихони в неестественную селебрити – некую последовательницу Ольги Бузовой.

А появившийся объем в области рта Алины окончательно разозлил любителей фигурного катания. Один лагерь указывал, что это вульгарно. Второй лагерь – что она стала еще женственнее. А сама Загитова долго вообще отрицала, что увеличивала губы, ссылаясь на брекеты которые она носит. Мол, из-за конструкции выпирают губы.

Однако в начале декабря Алина все-таки призналась, что инъекционное вмешательство все-таки было.

«Как справляюсь с хейтом? Все просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила – вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья, — заявила Загитова на премии «Звезды хайпа».

И вот вчера история получила свое закономерное развитие. Алина Загитова записала целое видеообращение с интригой, где она долго держит руку у рта и произносит:

«Так, друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что этот отёк продлится два-три дня. Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ. Убирала я их с помощью лонгидазы, можете прогуглить. Как-то так», — сказала Загитова после чего убрала заслон руки.

Фото: cоцсети Алины Загитовой

То ли под давлением фанатов и хейтеров, постоянно критикующих излишне «вызывающий» образ, то ли сама фигуристка, в итоге решила избавиться от них.

Загитова становится «орудием» мягкой дипломатии на восточном направлении?

Впрочем, дала Алина и куда менее личный и более положительный повод обсудить свою персону. Накануне стало известно, что олимпийская чемпионка будет хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, который пройдет с 22 по 23 февраля городе Благовещенск, который граничит с КНР.

«Уже сейчас я приступила к репетициям. Впервые я буду выступать на льду пограничной реки. Для меня это не только интересный опыт, но и уникальное событие, которое навсегда останется в моей памяти», - сказала Алина в видео-приглашении.

Загитова выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия.

Учитывая, какую популярность имеет Алина в странах Азии, ее персона – пожалуй лучший выбор организаторов для таких международных соревнований. Есть подозрение, что смена образа (в том числе и избавление от филлеров) Алины Загитовой с яркого и фестивального к более строгому – часть перехода Алины к серьезной дипломатической миссии.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Сегодня России как никогда необходимо подключать все свои ресурсы, чтобы установить как можно более прочные отношения с ближайшими партнерами. И популярные любимицы в спортивном мире – та самая «мягкая сила», которая может серьезно помочь в этой миссии. Станет ли теперь Алина дипломатом от спорта?

Камила Валиева показала свою новую программу

А Камила Валиева постепенно начинает напоминать о себе не только как хедлайнер фестивалей и «Игр будущего» и студентка, но и как действующая спортсменка. Все-таки, дисквалификация не вечна, а завоевать ту самую золотую медаль, которой ее лишили после Пекина еще очень хочется – гештальт не закрыт.

Так, Камила на выходных показала отрывок своей новой программы. В нем она сначала сидит на стуле и с трагизмом пишет в своей тетради какие-то строки, после чего вскакивает и начинает энергичный, но изысканный прокат.

Причем, происходит все это очевидно на уличном катке со звуками улицы, и под зимним дождем, что добавляет атмосферности. А стихи музыкальной исполнительницы Жени Ефимовой на фоне – поднимают уровень драматизма

«Люблю любить» - подписала Камила свой короткий ролик строками из стиха Ефимовой.

«Это похоже на балет на коньках, новый драматический жанр. Кто еще так может?» - написал один из поклонников Камилы.

Фото на анонсе материала: соцсети Алины Загитовой